Changer le monde de la gastronomie à jamais

Il y a de la fébrilité dans l’air chez Ether Innovations, l’entreprise qui a mis au point le Ufrost, une machine qui permet de geler instantanément des solides et des liquides, notamment de l’alcool. Son inventeur, Julien Michalk, s’apprête à lancer une nouvelle phase de commercialisation de son produit vedette qui, il en est convaincu, propulsera son entreprise.

« Je n’ai pas peur de le dire, notre technologie, c’est le futur de la gastronomie et de la mixologie », lance Julien Michalk.

Lancé en 2017, le Ufrost, dont le design fait penser à celui des cafetières à capsules, s’est rapidement taillé une place dans le marché de l’événementiel, puisqu’il permettait de créer des cocktails hors de l’ordinaire avec des boules d’alcool gelées.

Savoir se réinventer

Puis est arrivée la pandémie... Le carnet de commandes s’est vidé en quelques heures. Mais une fois le choc passé, Julien Michalk a décidé de peser sur l’accélérateur au lieu d’attendre la reprise.

« On a obtenu un financement de 550 000 dollars du CNRC pour la recherche et développement qui nous a permis de développer une nouvelle version du Ufrost, explique l’entrepreneur. Elle est maintenant capable de créer différentes formes de cubes d’alcool ou de nourriture gelés. »

Le principe du Ufrost est simple. La machine est remplie de gaz carbonique pressuré qui agit comme agent refroidissant, gelant en quelques secondes le produit liquide ou solide qui est déposé dans une cuillère.

De nouveaux marchés porteurs

Julien Michalk, qui est diplômé de l’école Polytechnique en génie industriel, a aussi profité de l’accalmie forcée pour repenser ses stratégies de commercialisation.

Sans abandonner son marché initial, l’événementiel, qui n’attend que de reprendre dans l’après-COVID-19, il vise aujourd’hui une plus large clientèle.

« On va continuer de développer la clientèle de bars et de restaurants, dit-il. On a déjà des gens intéressés par notre nouvelle machine. Le Ufrost pourrait aussi servir pour la préservation des aliments. Sur un horizon de trois à cinq ans, on veut amener la machine qui fait du froid sur les comptoirs de cuisine. »

Un autre marché insoupçonné se révèle également porteur, celui des laboratoires de recherche.

« Grâce à notre technologie, il est possible de congeler de façon instantanée des protéines d’ARN qui sont utilisées notamment pour la fabrication des vaccins. »

« On développe différentes machines pour chacun de ces marchés. Pour les labos, on n’a eu qu’une pièce à changer pour remplacer les cuillères par des microtubes. Il y a environ 350 laboratoires au Canada et 10 fois plus aux États-Unis. Le potentiel commercial est énorme. »

Le marché international de l’événementiel pourrait aussi s’ouvrir pour le Ufrost plus vite que Julien Michalk n’aurait pu le penser.

« Une grande entreprise française nous a approchés pour développer un partenariat dans le cadre d’un grand événement sportif qui aura lieu à la fin du printemps, si la situation sanitaire le permet », confie l’entrepreneur, qui a signé un accord de confidentialité l’empêchant de révéler le nom de cette entreprise.

Grâce à YouTube

Comment lui est venue l’idée de concevoir le Ufrost ? En regardant une vidéo sur YouTube montrant des Russes en Sibérie qui buvaient de la vodka à l’extérieur alors que le thermomètre affichait – 60 degrés.

« En quelques secondes, l’alcool a commencé à geler. J’étais alors propriétaire d’un bar et je me suis dit que ce serait bien de servir de l’alcool gelé aux clients. »

Julien, qui était encore étudiant à Polytechnique, s’est attelé à la tâche. Au bout de plusieurs essais et erreurs, il est parvenu à mettre au point le Ufrost. Il a fondé Ether Innovations avec sa cousine Claude-Marie Blanchard en 2016. Le succès n’a pas tardé.

Il y a eu quelques moments marquants dans la jeune histoire de l’entreprise dont celui d’être accepté en 2019 dans le programme Adopte Inc., un concours entrepreneurial pour les jeunes entreprises.

« J’ai pu bénéficier d’une subvention de 24 000 $ et des conseils de Jean-Martin Aussant. Cela a confirmé mon statut d’entrepreneur. »

Il a aussi pu compter sur le service d’accompagnement PMEit offert par La Piscine, un accélérateur d’entreprises, qui a été « l’expérience la plus utile qu’on ait eue surtout en ce temps de COVID-19. On est prêt à attaquer ces nouveaux marchés. »

Le démarchage est devenu une de ses forces. Dire que, plus jeune, il était un grand timide qui avait de la difficulté à commander une pizza par téléphone !