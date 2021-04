Photo courtoisie

Depuis hier, dimanche, et jusqu’à samedi c’est la Semaine nationale du don d’organes et de tissus. Au cours de la dernière année, 390 personnes ont pu être transplantées et le nombre de personnes en attente de poumons est à son plus bas depuis 15 ans. Cependant, 802 personnes sont toujours en attente d’un don d’organe. C’est pourquoi Transplant Québec a lancé la campagne « Dites-le » et recommande aux personnes qui souhaitent faire un don d’organes d’inscrire leurs volontés dans un des registres officiels, par le biais de la RAMQ, de la Chambre des notaires ou en signant l’autocollant au dos de leur carte d’assurance maladie. Il est également important de faire part de cette décision à vos proches. Rappelons que chaque consentement compte puisque chaque donneur a le pouvoir de sauver jusqu’à huit vies et de redonner la santé à 20 personnes. Renseignements : https://ditesle.ca/fr.

Grandes Distinctions Desjardins

Le Centre Desjardins Entreprises–Lévis-Lotbinière-Bellechasse et La Chambre de commerce de Lévis ont dévoilé, le 14 avril dernier, le 2e récipiendaire des Grandes Distinctions Desjardins 2021, qui visent à reconnaître des entreprises qui sont membres Desjardins et qui ont su se démarquer dans leur secteur d’activité. Il s’agit d’Aliments Martel qui fait de la production à fort volume de repas prêts à emporter et qui jouit d’une notoriété dans le domaine agroalimentaire pancanadien depuis plus de 50 ans. C’est en 1965 que Raymond Martel décida de se lancer en affaires (Sandwichs Martel), à l’époque, en vendant sur les chantiers de construction des sandwichs préparés par sa mère et son épouse Cécile. Aujourd’hui, Aliments Martel, toujours une entreprise familiale, dessert les dépanneurs et les grandes surfaces par son propre réseau de distribution National Brands. C’est maintenant Serge Martel (la 2e génération) et ses enfants (la 3e génération) qui participent au succès et au développement du Groupe Martel. Sur la photo, de gauche à droite : Gino Brochu, directeur de comptes, Desjardins Entreprises–Lévis-Lotbinière-Bellechasse ; Serge Martel et Josée Lemery, respectivement président et directrice administrative, Aliments Martel.

La Criée d’automne

François Dion (photo de gauche), président et directeur général de Levio Conseils, et Victor Pellegrino (photo), président régional, Services bancaires aux particuliers pour le Québec et l’Est de l’Ontario chez BM0, ont accepté la coprésidence d’honneur de la 10e Criée de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (FCFV) qui aura lieu le samedi 16 octobre. Ayant lieu tous les deux ans, la Criée d’automne est un gala-bénéfice qui vise à amasser des fonds pour financer des projets, des programmes et des services répondant directement aux besoins cruciaux et spécifiques des familles de la communauté militaire de l’Est-du-Québec.

En souvenir

Le 19 avril 2020. La plus grande tuerie de masse de l’histoire du Canada se termine en Nouvelle-Écosse. Ayant commencé la veille dans la communauté de Portapique, et pendant sa cavale de plus d’une douzaine d’heures, Gabriel Wortman a abattu 22 personnes. L’homme a été tué par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors d’un échange de coups de feu dans une station-service.

Anniversaires

Patrik Laine (photo) attaquant des Blue Jackets de Colombus (LNH), 23 ans...Kate Hudson, actrice américaine, 42 ans...Maria Sharapova, joueuse de tennis russe récemment retraitée, 34 ans...Geneviève Guérard, ex-1ère danseuse des Grands Ballets canadiens (1999-06), 48 ans...David La Haye, comédien et acteur de cinéma, 55 ans...Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice de télévision québécoise (ICI RDI), 68 ans...Pauline Martin, comédienne et actrice québécoise, 68 ans...Réjean Lacoursière, gagnant de la Traversée du Lac-Saint-Jean en 1960, 86 ans.

Disparus

Le 19 avril 2020 : Claude Lafortune (photo), 83 ans, ex-animateur de télévision (L’Évangile en papier) ... 2018 : Vladimir Liakhov, 76 ans, cosmonaute soviétique qui a séjourné en tout 333 jours, 7 heures et 47 minutes dans l’espace... 2016 : Estelle Balet, 21 ans, suissesse, championne du monde de snowboard freeride... 2015 : Richard Anthony, 77 ans, chanteur français interprète du grand succès des années 1960 J’entends siffler le train ... 2014 : Kevin Sharp, 43 ans, chanteur de country américain... 2012 : Valeri Vassiliev, 63 ans, joueur de hockey sur glace russe capitaine de l’équipe nationale d’URSS... 2007 : Jean-Pierre Cassel, 74 ans, acteur et un danseur français... 2005 : Paul Buisson, 42 ans, animateur et cadreur de RDS... 1984 : Aglaé, 50 ans, chanteuse québécoise.