La balle voyage pour les «Cards»

Les Cardinals de St. Louis ont claqué cinq circuits et ont pulvérisé les Nationals de Washington au compte de 12 à 5, lundi soir, au Nationals Park.

Paul Dejong a été la grande vedette offensive des vainqueurs. L’athlète de 27 ans a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à deux reprises, dont une fois pour un grand chelem. Il a ainsi porté son nombre de coups de circuit à cinq en 2021.

Tommy Edman, Paul Goldschmidt et Justin Williams ont été les autres joueurs des «Cards» à étirer les bras lors de ce duel.

En poste pour les quatre premiers coups de canon de ses rivaux, le partant des Nationals Joe Ross (1-1) a encaissé le revers. Ce dernier a passé quatre manches et un tiers sur le monticule, y permettant 10 points sur huit coups sûrs. Il a également remis trois passes gratuites.

La victoire est allée au dossier de Jack Flaherty (3-0). Amorçant le match pour les Cardinals, le choix de première ronde en 2014 a donné cinq points sur six frappes en lieu sûr et a retiré cinq adversaires sur des prises.

Les Giants blanchissent les Phillies

Au Citizens Bank Park, la défensive des Giants de San Francisco a été en mesure de neutraliser l’attaque des Phillies de Philadelphie. La formation californienne l’a finalement emporté 2 à 0.

Même s’il a accordé six coups sûrs et quatre buts sur balles, le lanceur partant des visiteurs, Kevin Gausman (1-0), a hérité de la victoire. Ce dernier au aussi retiré cinq frappeurs sur des prises, en six manches de travail. Pour sa part, Wandy Peralta a obtenu le sauvetage.

Dans le camp adverse, Chase Anderson (0-2) est celui qui a accordé les deux points aux Giants, quand il a accordé une longue balle à Brandon Belt, alors qu’Evan Longoria était sur les sentiers. Il a accordé cinq coups sûrs et passé autant de frappeurs dans la mitaine en quatre manches au monticule.

Malgré la soirée difficile des Phillies, Bryce Harper a été en mesure de frapper trois balles en lieu sûr, lui qui s’est présenté quatre fois dans la boîte des frappeurs.