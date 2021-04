La Caisse investit dans la protection de données

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé lundi un investissement de 100 millions $ US (plus de 125 millions $ CAN) dans Druva, une entreprise californienne spécialisée dans la protection des données infonuagiques.

Trois autres actionnaires — Neuberger Berman, Viking Global Investors et Atreides Management — participent également à cette ronde de financement de 147 millions USD (près de 184 millions CAD).

En échange, la CDPQ va par ailleurs obtenir une place au conseil d’administration de la compagnie de Sunnyvale.

«L’équipe a su mettre au point un modèle d’affaires robuste fondé sur les abonnements et bâtir une clientèle solide. Avec cette transaction, nous sommes ravis de soutenir la forte croissance d’une société dont les produits sont de plus en plus essentiels en raison de l’adoption accélérée de l’infonuagique par les entreprises», a déclaré par voie de communiqué le premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ, Martin Laguerre.

La plateforme infonuagique contrôlée par Druva permet aux entreprises de protéger leurs données, peu importe leur emplacement.

Et l’année 2020 a été particulièrement favorable pour la compagnie informatique américaine qui a connu une augmentation considérable de sa clientèle.

«Les événements sans précédent de 2020 ont entraîné une transformation générationnelle de l’infonuagique pour les entreprises, et la valeur croissante des données est au cœur de cette transition», a indiqué Jaspreet Singh, fondateur et chef de la direction de Druva.