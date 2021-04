La vie normale, c’est pour bientôt!

Vous savez quoi ?

J’ai cessé de m’en faire avec la COVID.

J’ai décidé d’être optimiste. De voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

ON Y EST PRESQUE

Oui, bien sûr, il y a les variants, et le Brésil, et l’Inde et l’Ontario.

Et ces dizaines de milliers de chirurgies qui sont reportées.

Mais ce n’est qu’une question de temps pour que tout revienne sinon à la normale, du moins à une quasi-normalité.

Regardez Israël. Parce que la majorité de la population est vaccinée, les Israéliens peuvent – enfin ! – laisser tomber leur masque.

Bientôt, ça sera nous.

On y est presque.

Pourquoi il y a moins de personnes âgées hospitalisées pour la COVID ? Parce qu’elles sont vaccinées.

C’est aussi simple que ça.

C’est la preuve que le vaccin est efficace.

Bientôt, ça sera les jeunes cinquantenaires qui seront vaccinés. Puis les quadragénaires.

Faut pas lâcher. Et, surtout, faut pas faire comme Maxime Bernier.

Il roule les mécaniques et joue les matamores, Bernier, mais, dans le fond, il est lâche.

Ce n’est pas parce qu’il a 58 ans et qu’il est « en super forme » que le chef du Parti populaire du Canada n’attrapera pas la COVID, c’est parce que les gens autour de lui auront eu l’intelligence, EUX, de se faire vacciner.

Il va profiter de leur sens du devoir.

« Qui a dit qu’il pleut ? Mes cheveux sont secs, il n’y a aucune trace de pluie sur mon veston ! »

C’est parce qu’on tient un gros parapluie au-dessus de ta tête, Chose !

Duh !

Tu te crois fort alors que c’est nous qui te protégeons !

LE SIÈGE DE STALINGRAD

D’ici à ce que la majorité des adultes soient vaccinés, il faut faire attention.

Rester dans sa bulle, garder ses distances, porter son masque.

« Oui, mais je suis tanné ! »

Justement ! Plus on « slaque », plus ça risque de durer longtemps.

Vous voulez siroter une bière sur une terrasse cet été ?

Moi aussi. J’en rêve toutes les nuits.

Alors, ne lâchez pas. Et faites-vous vacciner dès que vous le pouvez.

Il y a quelques jours, j’ai regardé une série documentaire de 10 heures sur le combat que les Russes ont mené contre les nazis, dans les années 40 (Blood Upon the Snow).

C’est fou, tout ce que ces gens ont enduré pendant le siège de Stalingrad.

Le froid, le manque de nourriture. Ils faisaient de la soupe avec de la colle et de l’huile à lanterne, mangeaient les cadavres de leurs propres enfants !

L’enfer.

Jamais je ne croirai qu’on n’est pas capables de respecter les consignes actuelles.

Sinon, je ne donne pas cher de notre peau le jour où une vraie catastrophe s’abattra sur nos têtes.

GRÂCE À NOUS

Je suis optimiste. On va s’en sortir. Très bientôt.

Et une fois cette crise derrière nous, ceux qui auront agi en citoyens responsables seront capables de se regarder dans le miroir en disant qu’ils ont joué un rôle important, essentiel dans cette victoire.

Quant aux autres...

J’espère qu’ils se garderont une petite gêne.

Qu’ils ressentiront un peu de honte quand ils penseront aux niaiseries qu’ils ont colportées sur les médias sociaux.

Si la COVID les aura épargnés, ça sera grâce à nous.