Le «blagueur» Richardson Zéphir retourne sur scène

C’est un retour à la réalité avec « beaucoup d’amour » qu’a vécu Richardson Zéphir, il y a trois semaines. Après son aventure de trois mois à Big Brother, où il s’est rendu dans le top 5 en plus de remporter le prix du public, l’humoriste fait une série de spectacles cette semaine au Lion d’Or, dans le respect des mesures sanitaires. L’impact du petit écran semble avoir donné des ailes au comique.

Comment s’est déroulé ton retour sur scène pour le spectacle Blagueur dimanche dernier ?

« C’était fantastique. J’étais quand même assez nerveux parce que ça faisait un an que je n’avais pas fait de long format. Il y a des numéros que j’avais totalement oubliés. Ç’a été au-delà de mes attentes. Le public a été super généreux. Le monde avait des masques et je me demandais comment ce serait. Il y avait 60 personnes, mais on dirait qu’il y en avait 200. »

« On a booké le Lion d’Or à la dernière minute, une semaine avant. C’était l’une des seules salles que je pouvais louer rapidement. Il y a un bon protocole, la salle est grande, les gens sont vraiment distancés. »

As-tu ajouté du nouveau matériel par rapport à l’an dernier ?

« J’avais un nouveau numéro de trois minutes sur mon passage à Big Brother. Je voulais voir comment ça allait être reçu, si la réponse était bonne. Finalement, ç’a très bien été. J’ai senti que les gens voulaient m’entendre en parler. Vendredi prochain, je vais donc faire un numéro de huit à dix minutes là-dessus. »

Sens-tu que ton passage à l’émission a eu un impact sur ta popularité ?

« Oui, je le constate déjà. Dimanche, l’humoriste qui faisait ma première partie, mon colocataire Joe Guérin, a demandé aux gens lesquels avaient regardé Big Brother. Et la majorité du public avait suivi l’émission. »

Après trois mois confiné dans la maison de Big Brother, comment as-tu vécu ton retour en pleine pandémie ?

« Les premiers jours, ç’a été un blitz médiatique. Ça m’a pris un bout à me réhabituer à la vie normale. Les premiers matins, quand je me levais, je cherchais où étaient Jean-Thomas [Jobin], François [Lambert] et Kim [Clavel]. [Rires] Jamais dans ma vie j’aurais pu m’attendre à trouver ça bizarre de ne pas parler avec François avant de dormir ! »

Dans la maison, la production vous donnait le droit de lire des livres et d’écouter de la musique. Quelles suggestions musicales veux-tu partager pour passer à travers le confinement ?

« À Big Brother, je me suis amené un lecteur MP3 avec les trois premiers albums de MC Solaar, Tous les sens, d’Ariane Moffatt, et Tourist, de St Germain. C’est de la musique que je suggère, car ça m’a gardé dans un bon état d’esprit. C’est positif, joyeux. Ça m’a aidé à rester cool. »

Tu sembles avoir lu beaucoup de livres dans les dernières semaines. Est-ce que tu aimerais toi-même écrire un livre un jour ?

« J’ai lu au moins cinq livres dans les deux dernières semaines, car on était moins de monde dans la maison et on avait beaucoup de temps libre. J’aimerais vraiment faire une BD de fiction avec mon personnage du policier. Je dois juste trouver un dessinateur ! »

► Richardson Zéphir présentera son spectacle Blagueur vendredi (18 h), samedi et dimanche (16 h et 18 h) au Lion d’Or. Pour toutes les infos : richardsonzephir.com.

