Les travaux du campus de l’UQTR à Québec vont bon train

Hall d’entrée multifonctionnel, salles de bain mixtes, parc urbain et salles de formation à la fine pointe de la technologie : le nouveau campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières prend forme sur le site du centre commercial Fleur de Lys.

Bien que l’emplacement du futur campus ait encore des airs de chantier, le directeur du chantier, Jean-Sébastien Lampron, et le directeur du campus, Philippe Trudel, assurent que tout sera prêt selon les échéanciers prévus.

Un véritable tour de force, alors que la pandémie s’est invitée dans les travaux de grande envergure.

« Il y a eu des moments où l’on a perdu des cheveux, où l’on a fait des cheveux gris. C’était important pour nous d’avoir un livrable, puisqu’on a un bail qui achève. Pandémie ou pas, ça nous prenait un site » fait valoir M. Trudel, précisant qu’ils doivent être prêts lorsque le gouvernement donnera le feu vert pour les cours en présentiel.

Quelques délais

« Ç’a été un tour de force, parce qu’avec tout ce que nous avions à faire, l’échéancier était très agressif. Avec la pandémie et les mesures sanitaires, on a été très créatif pour réussir à livrer en si peu de temps », poursuit M. Lampron, qui se réjouit de ne pas avoir eu d’éclosion sur son chantier.

« Le seul impact de la pandémie, c’est la pénurie de matériaux, on a des délais qui augmentent parfois de deux à trois fois les temps standards, donc il y a une coordination à planifier », ajoute-t-il.

Le site devait accueillir les étudiants en sciences psychosociales dès cet été, mais, pandémie oblige, les cours se feront à distance. La situation sera réévaluée cet automne. Le personnel pourra aménager son bureau d’ici deux à trois semaines.

La crise sanitaire n’a pas réellement changé les plans d’aménagement du futur campus, si ce n’est que pour quelques modifications, notamment l’ajout de salles comodales qui permettent aux étudiants d’être soit en classe, soit à distance. Il devait y en avoir deux à l’origine, mais il y en aura de quatre à cinq, finalement.

« On savait que l’avenir était dans les formations à distance. La COVID n’a fait qu’accélérer ces investissements », précise M. Trudel, qui qualifie le futur site de « campus du 21e siècle ».

Le directeur du campus promet d’épater les futurs usagers avec une salle de formation de maître « de pointe ». Il réserve toutefois les détails pour plus tard, et s’est contenté de dire qu’elle sera « des plus prisées en termes de formation au Canada ».

Le futur campus est la phase 1 du réaménagement de 750 millions $ du centre commercial. Le projet du campus à lui seul représente près de 30 M$.