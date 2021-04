Michel Louvain: Michèle Richard brise le silence

Secouée par le décès de Michel Louvain, Michèle Richard est sortie de son silence lundi alors qu’elle est venue parler à TVA Nouvelles du lien particulier qui l’unissait au célèbre chanteur québécois.

La première rencontre entre les deux artistes a eu lieu en 1958 lors du passage de M. Louvain à Sherbrooke.

«C’était une bombe dans le monde du spectacle au Québec. Il est venu chanter à l’émission de mon père à Sherbrooke et tout de suite après l’émission, mon père l’avait invité à venir manger à la maison. J’avais 11 ans et il en avait 20. J’étais très impressionnée. Toute ma vie, il m’a impressionnée», a raconté Michèle Richard.

Cette rencontre mémorable ne fut toutefois pas la dernière.

Dans les décennies qui ont suivi, Michel Louvain et Michèle Richard ont partagé la scène et les plateaux de télévision à plusieurs reprises.

«On a voyagé ensemble aussi. On s’est amusés ensemble, on a ri, on a dansé, on a chanté», a expliqué la chanteuse.

Un vrai gentleman

Michèle Richard affirme se souvenir d’un homme timide, gentleman et prude.

Elle se souvient notamment d’un voyage au Mexique où les deux se baignaient dans la mer lorsqu’une vague a fait perdre l’équilibre à Michèle Richard.

En tentant de la retenir, Michel Louvain s’est alors retrouvé avec le haut de maillot de la chanteuse sur la tête.

«Il essayait de me prendre les mains, mais il ne voulait pas me toucher les seins, évidemment, parce qu’il était tellement gentleman», a-t-elle raconté.

Proches jusqu’à la fin

Michèle Richard était au courant des problèmes de santé de son ami. Depuis plusieurs mois, la chanteuse était en contacts étroits avec l’entourage de Michel Louvain.

«Depuis le mois d’octobre, il n’allait pas bien, mais on attribuait ça à une petite dépression nerveuse parce qu’il ne chantait plus depuis un an, comme nous tous d’ailleurs», a affirmé Michèle Richard.

Aux alentours de Noël, les proches de M. Louvain ont constaté que ce dernier avait perdu beaucoup de poids. Selon Michèle Richard, c’est à partir de ce moment qu’ils ont compris la gravité de la situation.

Par la suite, les choses ont déboulé rapidement, a raconté la chanteuse, jusqu'au décès de l'artiste de 83 ans mercredi dernier.

Et si Michel Louvain a pu être boudé par une partie du milieu artistique, Michèle Richard affirme garder le souvenir d’un homme heureux de chanter et très près de son public.