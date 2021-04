Naissance de lémuriens : Deux nouveaux pensionnaires au Ranch Dupont

Un couple de lémuriens logeant au Ranch Dupont de Shawinigan, en Mauricie, a donné naissance à des jumeaux, un fait plutôt rare.

«Souvent ils vont avoir un bébé. Quand ils en ont deux, ça veut dire qu'on fait très bien», a mentionné lundi à TVA Nouvelles Mathieu Dupont, le propriétaire du ranch qui héberge les deux nouveaux parents, nommés Lilly et Stitch.

Comme le lémurien fait partie des 25 espèces les plus menacées au monde, on est doublement heureux. «On est spécialisé dans les programmes de conservation. Toutes les naissances sont vraiment importantes», s’est réjoui M. Dupont.

Nous avons le bonheur de vous annoncer que Lili est nouvellement maman de deux magnifiques bébés lémuriens! 💚💛 La famille se porte à merveille! 👨‍👩‍👧‍👦 Vous pourrez les rencontrer très bientôt !😀 Publiée par Ranch Dupont sur Dimanche 18 avril 2021

Le ranch Dupont accueille plusieurs espèces menacées et a pour mission de les préserver. Les chameaux sont particulièrement populaires, mais on retrouve aussi des kangourous, des antilopes, des mouflons à manchettes, des cerfs Sika et des chevaux de Przewalski... pour ne nommer que ceux-là.

Véronique Duval, qui travaille au ranch, est très heureuse de voir un nouveau couple de chevaux de Przewalski. «C'est un cheval qui existe encore dans son milieu d'origine de manière sauvage. En 1969, il a disparu et aujourd'hui, grâce à la reproduction en zoo, on les a réintroduits et il y en a plus de 2000.»

En pleine pandémie, 27 000 personnes ont franchi les tourniquets de l’endroit l'été dernier. Cette popularité fait en sorte que M. Dupont songe déjà à offrir une saison d'hiver, question d'arrondir les fins de mois.

«On a eu beaucoup de visiteurs l'été dernier qui nous ont demandé si on était ouvert. On prépare un petit projet, mais qui nous aiderait beaucoup», a-t-il dit.