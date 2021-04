«Pense fort»: Kevin Raphaël aide à outiller les jeunes

En pleine mer de projets, Kevin Raphaël continue de travailler pour les jeunes, une de ses priorités professionnelles. C’est pourquoi il a accepté de prêter sa voix à «Pense fort», une initiative de 15 courts épisodes articulés autour de la pensée critique, qu’il est possible de regarder via le Squat de Télé-Québec.

Devant Marianne Bissonnette, des enfants se prêtent au jeu d’expériences éclairantes, qui démontrent que notre cerveau ne détient pas la science infuse. Parce que c’est un muscle, on doit donc impérativement le travailler.

Pistes de réflexion

Comme il le fait depuis longtemps en coachant sur un terrain de football, Kevin Raphaël se tient loin de l’attitude paternaliste avec cette série de capsules. Inutile de pointer ceux et celles qui commettent des fautes; mieux vaut les outiller et, par le fait même, entraîner des spectateurs dans ce sillon.

«C’est mon approche dans la vie, avec les jeunes au football. S’il y a quelque chose qui ne marche pas dans l’exercice, je ne vais pas leur dire: “Fais ça comme ça, c’est mieux”. Je vais leur dire: “Comment ça l’exercice ne marche pas?” Et créer un chemin dans leur tête pour qu’ils se questionnent et puissent éventuellement trouver des solutions par eux-mêmes. Si on leur donne tout cuit dans le bec, ça n’avance rien à personne. Rendu à 18, 19 ou 20 ans, tu n’as pas tout cuit dans le bec; il faut que tu prennes des décisions par toi-même.»

Selon Kevin Raphaël - pour qui il s’agissait de premières responsabilités en voix hors champ - la télévision dite éducative a des atouts que les émissions créées uniquement à partir d’ordinateur n’ont pas.

«”Pense fort” et tout ce que Télé-Québec essaie de faire en ce moment, c’est de nous redonner foi en l’humanité, en la jeunesse [...] On va quelque part d’autre. Ils l’ont essayé avec “Les suppléants” pendant la pandémie et je suis content que l’on continue dans cette veine-là parce qu’avec les dessins animés, tu peux te rattacher à un personnage, mais tu sais au bout de la ligne que c’est un dessin animé. Moi, tu sais que je suis un être humain et que j’ai probablement vécu la même chose que tu vis en ce moment. Il y a un lien qui est plus fort...»

Besoin de soutien

Pour lui, «Pense fort», à l’instar d’autres rendez-vous, vient combler une partie du vide créé par l’absence d’activités parascolaires, lourdement touchées par la pandémie. Jeune, l’animateur ressentait aussi le besoin de s’épanouir à l’extérieur des locaux de classe.

«En ce moment, il n’y a pas de parascolaire. Et il y a des jeunes qui trouvent ça extrêmement difficile. C’est pour ça qu’il faut amener des alternatives comme “Pense fort” [...] Il faut essayer d’aller les rejoindre ailleurs. Le parascolaire vient de la télévision, des réseaux sociaux et du web. Il faut qu’on trouve une façon de prendre soin de nos jeunes, surtout actuellement.»

Outre «Pense fort», on peut entendre Kevin Raphaël grâce à ses balados «Les anti-pods de la lutte» (QUB radio) et «Sans restriction». Il collabore aussi aux émissions de TVA «Salut Bonjour» et «Vlog», en plus d’animer «Lutte WWE Raw» à TVA Sports et de participer à la nouveauté «Comment tu t’appelles?» sur Radio-Canada.