Près de 500 M$ en projets routiers pour la Capitale-Nationale d’ici 2023

Environ 498 M$ seront investis dans la Capitale-Nationale d’ici 2023 pour développer et maintenir le réseau routier et ferroviaire de la région, ont annoncé les ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbault lors d’une conférence virtuelle, lundi matin.

Plusieurs projets d’envergures bénéficieront des sommes injectées dans la région. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l’élargissement de l’autoroute Laurentienne Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune, ainsi que la réfection de l’autoroute Henri-IV et de trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte.

Trois secteurs de la route 367, à Saint-Raymond, pourront également être asphaltés grâce aux montants débloqués.

La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a indiqué qu’environ 343 M$ de ces sommes serviront donc à améliorer ou maintenir l’état des chaussées et structures routières de la région.

Plus de 153 M$ seront utilisés en réponse aux recommandations du Bureau du coroner pour rendre le réseau routier efficace et sécuritaire. Finalement, un peu plus de 1,5 M$ sera injecté pour le maintien de l’état de structures et de ponceaux d’entreprises ferroviaires abandonnées.

