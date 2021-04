Le quart-arrière Tom Brady sera prêt pour le «mini-camp» des Buccaneers de Tampa Bay en juin, lui qui est récemment passé sous le bistouri pour régler un problème avec l’un de ses genoux.

C’est ce que l’homme de 43 ans a déclaré dimanche, lors d’un événement caritatif organisé par la fondation de l’entraîneur-chef Bruce Arians.

«Je me sens assez bien et je m’entraîne très fort. Nous allons voir comment se passent les choses. Il y a beaucoup de temps entre maintenant et le début de la prochaine saison. Je me dois d’être intelligent par rapport aux multiples choses que je dois faire. Nous sommes tous fiers d’être en mesure de jouer et je suis persuadé que je vais l’être», a exprimé Brady, dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN.

Le détenteur de sept bagues du Super Bowl semble d’ailleurs très impatient de renouer avec les terrains de football.

«Dès que je serai prêt à lancer le ballon, ce sera très important pour moi de le faire, a-t-il dit. Cela a toujours fait partie de ma préparation, c’est réellement mon boulot. J’essaie d’apprendre aux plus jeunes joueurs que ce n’est pas si important de faire des tractions, du CrossFit et de franchir des obstacles. Ce qui importe, c’est d’être un bon joueur de football, de faire son travail et de s’impliquer.»

En février dernier, Brady et les «Bucs» ont soulevé le trophée Vince-Lombardi. Les dirigeants de l’équipe ont réussi à rapatrier pratiquement tous les joueurs qui ont permis au club floridien de remporter les grands honneurs.

«Nous avons beaucoup de gars qui travaillent extrêmement fort. Les gars ont hâte d’être de retour et de s’atteler à la tâche», a clamé Brady.