Tramway : la portion du tracé de 3 km entre Saint-Roch et d’Estimauville n’est pas encore définie

Même si le gouvernement et la Ville de Québec se sont mis d’accord sur le tracé du tramway, le parcours précis de 3 kilomètres qu’empruntera le tramway pour relier le pôle d’échanges de Saint-Roch au terminus d’Estimauville n’est pas encore défini.

C’est ce que le maire Labeaume a révélé lundi en fin d’après-midi lors en marge d’un point de presse virtuel tenu avant le conseil municipal. «Dans quelques jours, on va rencontrer les gens de Saint-Roch. Ensuite, on va vous présenter les hypothèses pour le trajet Saint-Roch- D’Estimauville. Il (le tracé) n’est pas déterminé», a-t-il laissé tomber.

Selon lui, «on a un budget pour (la portion entre) Saint-Roch à D’Estimauville. Le budget est fixe. Avec ce budget-là, on a des stratégies contractuelles pour faire en sorte d’ajouter, le temps venu, le trajet à l’ensemble de l’œuvre». Cela pourrait passer par un «addenda» greffé à l’appel de propositions qui doit toujours être lancé le 30 avril.

Un tracé «pas mal direct»

Peu disposé à détailler les scénarios qui sont sur la table, Régis Labeaume a convenu que «depuis l’annonce, on a reçu toutes sortes d’idées pour un trajet entre Saint-Roch et d’Estimauville. Il n’y a pas de place pour beaucoup de variantes. Il va falloir que ce soit pas mal direct. On n’ira pas faire de grands de détours, parce que le budget est fixe et qu’il faut le respecter».

Dans la dernière version connue du mégaprojet, le trajet total du tramway devait faire 22 km. Lundi, M. Labeaume n’était pas en mesure de communiquer le nombre de kilomètres du projet qui est actuellement planifié.

Interrogé au sujet de la desserte des banlieues éloignées, qui sera désormais chapeautée par le ministère des Transports, le maire de Québec a dit qu’il ne voulait pas «scooper» le gouvernement. Il a toutefois rappelé qu’il est «incontournable» pour la Ville de voir la portion sud de l’autoroute Laurentienne aménagée en boulevard urbain.