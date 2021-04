Yanni Gourde sauve la mise face aux Hurricanes

Le Lightning de Tampa Bay a échappé une avance de deux buts, mais a finalement eu le dessus sur les Hurricanes de la Caroline au compte de 3 à 2 en prolongation, lundi au Amalie Arena, grâce à une réussite de Yanni Gourde.

À la suite d’un revirement causé par Alex Killorn, qui lui a ensuite remis la rondelle, le Québécois s’est présenté seul devant le gardien Petr Mrazek. Après un premier tir bloqué, Gourde s’est emparé de son propre retour pour mettre fin au débat.

Les joueurs du Lightning ont toutefois eu chaud, eux qui ont échappé une avance de 2 à 0 que leur avait procuré Alex Killorn et Brayden Point, respectivement aux premier et deuxième engagements. Le second a touché la cible lors d’un avantage numérique.

Les Hurricanes ont, eux aussi, amorcé leur remontée lors d’un avantage numérique, alors qu’Andrei Svechnikov a placé la rondelle derrière Andrei Vasilevskiy. Brady Skjei a créé l’égalité, marquant le seul filet du troisième vingt. Le gardien russe a réalisé 25 arrêts, tandis que Mrazek en a réussi 33.

Un double de Vatrano propulse les Panthers

En Floride, les Panthers ont profité d’un doublé de l’attaquant Frank Vatrano pour s’imposer au compte de 4 à 2 contre les Blue Jackets de Columbus.

Vatrano a inscrit le tout premier but du match, en première période, en plus de sceller l’issue du match dans un filet désert, au troisième vingt.

Sam Bennett et Radko Gudas ont aussi trompé la vigilance du gardien Elvis Merzlikins, qui a terminé la rencontre avec 35 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Sergei Bobrovsky a réussi 34 arrêts. Le Russe a été déjoué par Oliver Bjorkstrand et Zac Dalpe.

Les Stars toujours dans la course

À Dallas, les Stars se sont maintenus au plus fort de la course pour une place en séries éliminatoires grâce à un gain de 3 à 2 en tirs de barrage contre les Red Wings de Detroit.

Denis Gurianov est celui qui a fait la différence, lors de la quatrième ronde de la séance. Jason Robertson et Dylan Larkin avaient aussi secoué les cordages pour leur équipe respective, avant Gurianov.

Robertson avait aussi procuré une avance de 2 à 1 aux siens, en deuxième période. Sur la séquence, Roope Hintz a amassé une mention d’aide, lui qui avait aussi ouvert la marque, au premier vingt.

Luke Glendening est le seul à avoir répliqué pour les visiteurs, lui qui a inscrit un doublé, au deuxième engagement.