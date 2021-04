Photo courtoisie

Jusqu’à samedi, c’est la Semaine de l’action bénévole (SAB) au Québec.

Cet événement, qui en est à sa 47e présentation annuelle, sous le thème « Bénévoler, c’est chic ! », a pour but de reconnaître publiquement l’apport inestimable des bénévoles au Québec ainsi que d’encourager les non-bénévoles à s’impliquer bénévolement. Le site jebenevole.ca demeure le principal point de chute pour les offres en bénévolat au Québec. De plus, pour en savoir davantage sur les activités organisées dans le contexte de la SAB, vous pouvez communiquer directement avec le Centre d’action bénévole de Québec sur cabquebec.org. Pierre Bruneau (photo), de TVA, est l’ambassadeur de la Semaine de l’action bénévole 2021.

Parrainez une chambre !

Photo courtoisie

Un nouveau programme de financement en faveur du Manoir Ronald McDonald (MRM) de Québec a été lancé récemment. En s’engageant à faire un don de 1000 $ par année, pendant cinq ans, les donateurs souhaitant appuyer « Parrainez une chambre » permettront ainsi d’aider les familles résidant à l’extérieur des villes où se trouve un hôpital pour enfants, qui doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Originaire de Québec et franchisé de huit restaurants McDonald’s sur la Rive-Sud de Montréal, Pierre-Charles Tardif (photo) est le fier initiateur de ce projet pour le Manoir de Québec et son premier parrain. Martine Auger (photo), présidente du CA du MRM de Québec, franchisée McDonald’s et fille de Jacques Auger, qui a fondé le Manoir Ronald McDonald en 1988, a aidé à l’implantation de ce programme qui existe déjà dans plusieurs Manoirs au pays. Renseignements : Martine Boulianne, directrice du Manoir de Québec (martine.boulianne@manoirquebec.ca), téléphone 418-651-1771.

Les Homardises 2021

Photo courtoisie

Claude Savard (photo de gauche), MBA, vice-président, Services financiers à l’entreprise, Québec RBC, Banque Royale du Canada, et Michel Pelletier (photo), président du conseil, SML Groupe Acier Inoxydable, ont à nouveau accepté la coprésidence d’honneur des 24e Homardises au profit de la Fondation Cité Joie. Tenu habituellement sur la scène du Grand Théâtre de Québec, l’événement-bénéfice, prévu cette année pour le vendredi 4 juin, se tiendra pour une 2e année dans le confort de votre foyer en commandant la boîte-repas contenant le délicieux et très copieux repas préparé par le chef Heinrich Meesen, du réputé George V, et qui sera livrée à votre domicile. Pour connaître le menu (terre ou mer), commander votre boîte-repas, connaître la mission de la Fondation ou faire un don : fondationcitejoie.com. L’an passé, les Homardises 2020 avaient permis d’amasser près de 80 000 $.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 avril 1984. La lévisienne Marie-Andrée Leclerc, atteinte d’un cancer de l’ovaire, meurt à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 38 ans. On la soupçonnait d’avoir été la principale complice du tueur en série Charles Sobhraj. La photo nous la montre à son arrivée à l’aéroport de Sainte-Foy (aujourd’hui Jean-Lesage) en juillet 1983.

Anniversaires

Photo courtoisie

Samuel Poulin (photo), député de Beauce-Sud (CAQ), adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, 30 ans...L’Honorable J.Michel Doyon, Lieutenant-Gouverneur du Québec depuis le 24 septembre 2015, 78 ans...Pierre Dolbec, président de Dolbec international, et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 68 ans...Carmen Electra, actrice de télé et de cinéma, 49 ans...Isabelle Brouillette, comédienne et actrice québécoise, 52 ans...Gilles Lupien, joueur de hockey avec le Canadien de 1977 à 1980, 67 ans...Rémy Trudel, homme politique québécois (1996-2003), 73 ans...Julien Poulin, comédien et acteur québécois, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 avril 2020 : Tom Lester (photo), 81 ans, comédien américain dans la comédie télévisée Les Arpents Verts (l’ouvrier agricole Eb Dawson)... 2019 : Jacqueline Saburido, 40 ans, militante vénézuélienne et survivante des brûlures qui faisait campagne contre l' alcool au volant... 2017 : Paul Hébert, 92 ans, homme de théâtre et cofondateur du Trident en 1970... 2016 : Maxim Arsenault, 36 ans, skieur extrême professionnel... 2014 : Rubin «Hurricane» Carter, 76 ans, ancien boxeur américain... 2011 : Jérôme Lemay 77 ans, ancien membre du duo les Jérolas... 2010 : André Chouinard, 84 ans, ex-DG chez Montcalm Automobiles et propriétaire de Chouinard Automobiles... 2009 : Gérard Gendreau, 84 ans, ex-maire de Saint-Gédéon (Beauce)... 1992 : Benny Hill, 67 ans, Le "Benny Hill Show ».