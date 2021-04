Cole Caufield, la solution aux ennuis du CH en attaque?

De plus en plus de voix se font entendre et réclament la présence du jeune Cole Caufield dans la formation du Canadien de Montréal, qui peine à marquer des buts ces temps-ci.

Si le Tricolore ne gagne pas souvent, il doit regarder du côté de son attaque pour trouver une large partie de l’explication. Les hommes de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme ont échappé trois de leurs quatre dernières rencontres, se contentant d’un total de quatre buts. Aussi, ils semblent hésitants à défier les gardiens adverses : la dernière fois que le Canadien a décoché au moins 30 tirs dans un match remonte au 8 avril, lorsque Connor Hellebuyck avait affronté 38 lancers dans un gain de 4 à 2 des Jets de Winnipeg.

Aussi, il n’est guère étonnant de voir la formation montréalaise avec seulement 15 filets inscrits à ses neuf dernières sorties. Si elle souhaite assurer sa place en séries éliminatoires, elle devra compter sur une meilleure contribution en offensive de certains éléments. Jonathan Drouin a touché la cible deux fois en tout cette saison, mais d’autres en arrachent. Nick Suzuki revendique un but depuis le 30 mars, Phillip Danault n’a que quatre buts à son actif en 2020-2021 et Jesperi Kotkaniemi fait à peine mieux que lui avec cinq réalisations.

Quant à l’avantage numérique, il a frappé deux fois à ses 33 dernières occasions.

Débuts éclatants

Pour revenir à Caufield, il n’a pas tardé à impressionner à ses débuts professionnels, obtenant trois buts et une mention d’aide à ses deux premiers matchs avec le Rocket de Laval. Il a ensuite été promu à l’escouade de réserve du grand club, sauf que Ducharme a mentionné dernièrement avoir les mains liées pour modifier ses trios et ses paires de défenseurs, à moins d’une blessure.

Toutefois, le CH ayant encore un rappel en main d’ici la fin du calendrier régulier, son directeur général Marc Bergevin pourrait lancer une bouée de sauvetage au joueur américain, mais celui-ci devrait terminer la campagne avec le Tricolore et aucun autre rappel ne serait possible avant les séries.