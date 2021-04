Dustin Tokarski ne peut tout faire pour les Sabres

Nommé première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Dustin Tokarski a une fois de plus été très bon devant la cage des Sabres, qui ont malgré tout subi un revers de 2 à 0 face aux Bruins de Boston, mardi à Buffalo.

L’ancien gardien du Tricolore a été la cible de 40 lancers, ne cédant que deux fois, devant Brad Marchand et Connor Clifton. Il s’agissait d’un premier but cette saison pour le second.

Tokarksi montre une fiche de 2-2-1 à ses cinq derniers duels, malgré un excellent taux d’efficacité de ,938 au cours de cette séquence.

Tuukka Rask a quant à lui réalisé 32 arrêts, enregistrant un premier jeu blanc cette saison et un 51e en carrière. Il a notamment plongé pour voler un but à Dylan Cozens en première période, bloquant la rondelle du gant alors qu’une cage déserte s’offrait à l’attaquant.

Il s’agit d’une cinquième victoire consécutive pour le club du Massachusetts. Les deux équipes se retrouveront deux autres fois, jeudi et vendredi, à Buffalo.

Une défaite coûteuse pour les Rangers

À Long Island, les Rangers ont baissé pavillon 6 à 1 face aux Islanders dans un duel tout new-yorkais.

En plein cœur de la lutte pour l’accès aux séries éliminatoires dans la section Est, les Blueshirts ont maintenant un retard de six points sur les Bruins. La formation du Massachusetts a également joué deux parties de moins que l’équipe de la Grosse Pomme.

Contre les Islanders, les Rangers ont été victime d’Anthony Beauvillier. Le Québécois a conclu son match avec un but et trois mentions d’aide. C’était la deuxième fois de sa carrière qu’il amassait quatre points dans un même match.

Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Josh Bailey (deux fois), Brock Nelson, Jean-Gabriel Pageau et Jordan Eberle.

L’unique buteur des Rangers a été Kevin Rooney.

Les Devils remontent, mais perdent

À Pittsburgh, les Penguins ont inscrit les six premiers buts du match, mais ont tout de même eu besoin d’une septième réussite tardive pour vaincre les Devils du New Jersey au compte de 7 à 6.

Complètement dominée lors des 40 minutes de jeu, la troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff a touché la cible à six reprises lors du troisième tiers.

Heureusement pour les «Pens», Sidney Crosby a lui aussi fait bouger les cordages lors de la dernière période. Les autres marqueurs du club de la Pennsylvanie ont tous été des joueurs différents Jeff Carter a d’ailleurs été l’un de ceux-ci. Il s’agissait de son premier dans l’uniforme des Penguins.

Du côté des Devils, Nico Hischier, Yegor Sharangovich, Nathan Bastian, Jack Hughes, Nolan Foote et Andreas Johnsson ont été les auteurs de ces filets tardifs.

L’équipe du New Jersey a ainsi subi une septième défaite consécutive. Elle se retrouve à seulement trois points des Sabres et du dernier rang au classement général dans la LNH.