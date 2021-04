[EN DIRECT] Les mesures d’urgence prolongées jusqu’au 3 mai dans les trois régions chaudes

Les mesures spéciales d’urgence sont prolongées d’une autre semaine, soit jusqu’au 3 mai, dans les régions chaudes où le virus et son variant sont encore très actifs.

Les commerces non essentiels et les écoles resteront donc fermés au moins jusqu’au début du mois de mai dans la Capitale-nationale, Chaudières-Appalaches et l’Outaouais.

«Dans la Capitale nationale, on voit que la situation se stabilise sur le nombre de cas, mais on voit que ça continue d’augmenter du côté des hospitalisations et des décès», a fait valoir mardi François Legault, en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Forcés de suivre leurs cours à la maison depuis près de trois semaines, les élèves de ces trois régions devront donc se résigner à poursuivre l’apprentissage en ligne.

Le premier ministre a tenu à rassurer les parents, notamment des plus jeunes enfants, pour qui l’école à distance n’est pas simple. «Dès qu’on va avoir repris le contrôle de la situation», l'ouverture des écoles primaires sera le premier assouplissement accordé dans les régions chaudes, a insisté François Legault.

