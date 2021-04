Voyages : la quarantaine à l’hôtel à l’arrivée prolongée jusqu’au 21 mai

La quarantaine obligatoire à l’hôtel pour les voyageurs arrivant au Canada par avion sera prolongée jusqu’au 21 mai prochain.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Il s’agit d’une prolongation d’un mois par rapport à ce qui était initialement prévu.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce lors d’un point de presse mardi, en soulignant cependant que moins de 2 % des cas de COVID-19 au pays étaient liés aux voyages par avion.

M. Trudeau a remercié Air Canada et WestJet «pour leur décision de prolonger jusqu'à la fin mai leur suspension volontaire des vols vers les destinations soleil».

Actuellement, les voyageurs qui reviennent par les airs au Canada doivent s’isoler pour un maximum de trois jours dans des hôtels désignés le temps d'obtenir un test de COVID-19 négatif, avant de pouvoir aller poursuivre leur quarantaine de deux semaines à la maison.

Le premier ministre s’est encore une fois défendu d’avoir attendu trop longtemps avant d’empêcher les vols internationaux au tout début de la pandémie, précisant que les mesures instaurées aujourd’hui au Canada étaient parmi les plus strictes au monde.

«Les mesures que nous avons mises en place limitent de manière significative et sévèrement les importations de cas liés aux voyages, mais nous continuerons de regarder à la meilleure science et aux meilleures mesures que l’on peut prendre pour s’assurer que les frontières continuent d’être une protection contre les variants et la COVID-19 au Canada», a-t-il prononcé.