Gratuité et nettoyage hâtif à Québec

La Ville de Québec devance le nettoyage et l'ouverture des installations de loisirs ce printemps et offrira des accès gratuits à des parcs populaires cet été pour permettre aux gens de sortir s'aérer l'esprit.

Le maire de Québec a fait le point mardi concernant les services municipaux saisonniers. Avec le printemps hâtif et la pandémie, on a pu accélérer le nettoyage et l'ouverture de plusieurs rues, pistes cyclables et installations sportives.

Au total, la Ville investit 337 000 $. «Ce sont des mesures spéciales cette année pour permettre aux gens de sortir rapidement et de faire en sorte que ça leur coûte moins cher», a soumis Régis Labeaume.

On est en avance pour le nettoyage des pistes cyclables, a indiqué le maire, assurant qu'elles seront toutes accessibles à 100 % cette fin de semaine.

Pour ce qui est des rues, la Ville a pu commencer le travail quatre semaines en avance. En ce moment, 18 % ont été nettoyées et 52 % dans le cas des artères principales. Elles seront toutes balayées le 18 juin.

Les terrains de soccer synthétiques sont tous praticables, tout comme les courts de basketball. Les terrains de soccer naturels, de baseball et de pétanque suivront dans quelques semaines.

La Ville prévoit aussi un été de gratuité dans deux attractions populaires, ce qui représente une première. L'accès sera gratuit au centre de plein air de Beauport et la baignade le sera également à la base de plein air de Sainte-Foy. Une mesure qui à elle seule coûte 90 000 $. À la baie de Beauport, l'accès et le stationnement seront gratuits du 19 avril au 15 mai.

Devant la grande popularité des écocentres, la Ville élargira leurs heures d'ouverture, grâce à une injection de 200 000 $. L'engouement pour ces centres a démarré avant la pandémie et s'est accentué depuis, alors que les gens «ont le temps de nettoyer et de rénover», constate le maire. On note une hausse de 50 % de la fréquentation depuis trois ans.

Également, la capitale renouvelle l'expérience des «parcs conviviaux», où il est possible de boire de l'alcool et de préparer un repas sur un barbecue au gaz. «Cette année, on aura 41 parcs conviviaux, soit huit de plus que l’an passé», a informé M. Labeaume.

La liste des endroits où ces activités sont permises sera diffusée sur le site web de la Ville de Québec.