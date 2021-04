La gangrène est dans les racines

« Ont-ils à cœur le Canadien ? » se demande Marc de Foy. Mon vétéran confrère, membre du Temple de la renommée, pose une seconde question encore plus cruelle : « Veulent-ils jouer pour le Canadien ? »

On sent tout l’amour de Marc pour le Canadien qu’il a déjà connu. Lui, le p’tit gars de Montréal qui a vu changer son CH.

J’ai plutôt une autre question pour lui. Une question encore plus plate. Pourquoi ils auraient le Canadien à cœur ?

Qui donc dans cette équipe de traîne-savates a été repêché par le Canadien ? Qui donc a été formé et a grandi dans l’organisation du Canadien ? Qui lui aurait enseigné ce qu’est le Canadien ? Qu’est-ce que ça prend pour être un Canadien ? Qui sont les valeureux Glorieux dont il prend la place sur la patinoire et dans le vestiaire ?

Jean Béliveau ? Guy Lafleur ? Guy Carbonneau ? Vincent Damphousse ? Saku Koivu ?

Au pis aller, Alexei Kovalev...

Au moins, il était fier d’être un Canadien.

DES MERCENAIRES

Les fans ont été trompés. Les fefans, c’est encore pire. On a abusé de votre crédulité. De votre naïveté. De votre passion inconditionnelle pour le CH.

On vous a lavé le cerveau en vous disant et en répétant que c’est par le repêchage qu’on bâtissait une grande équipe. Que le repêchage était essentiel.

On vous a essoré le cerveau en vous parlant en long et en large de l’importance capitale de développer les espoirs dans l’organisation. De les former à devenir de vrais Canadiens.

Vous la voulez, la vérité ?

Prenez les 15 premiers compteurs du grand Canadien. Les 15, pas les trois premiers. Les 15. C’est gros, 15. C’est quatre lignes d’attaque et un gros trio de défenseurs.

Vous savez combien de ces 15 meilleurs ont été repêchés par Trevor Timmins ?

Deux !!!

Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi.

Tous les autres, même si certains d’entre eux sont de bons joueurs, tous les autres sont des mercenaires que Marc Bergevin est allé chercher pour boucher des trous et espérer améliorer son équipe.

Des mercenaires. Vous savez ce qu’est un mercenaire ? Un homme la plupart du temps embauché et payé pour faire une guerre à la place des vrais soldats...

Les trois autres repêchés, à part Alexander Romanov et Carey Price, peinent à jouer régulièrement. Tu gagneras pas une guerre avec ça...

L’ADN DU CANADIEN ?

En fait, on est capable de deviner ce qu’est l’ADN des Bruins de Boston. Décennie après décennie, les directeurs généraux ont repêché des hommes clés et les ont formés au sein de l’organisation.

On sait ce qu’est l’ADN du Lightning de Tampa Bay. Tous leurs hommes importants, à part Mikhaïl Sergachev, ont été repêchés et développés maison. Soit dit en passant, Julien BriseBois et Jon Cooper ont gagné la coupe Calder dans la Ligue américaine avant de faire progresser leurs joueurs avec le grand club.

À Montréal, ils ont raté les séries six fois en sept ans à Laval. Difficile d’apprendre à gagner quand tu perds tout le temps.

Heureusement, Joël Bouchard fait un travail colossal.

Mais j’ai une autre question pour Marc de Foy. Il va arriver quoi avec Joël ? Penses-tu qu’il va rester enterré longtemps dans la Ligue américaine à corriger les gaffes et les lacunes de l’organisation ?

Ça va être très bientôt le Canadien ou une autre équipe de la Ligue nationale. N’importe quoi sauf le Rocket.

GEOFF MOLSON ET MARC BERGEVIN

Cela dit, les choses ne changeront pas. Marc Bergevin a réussi de bonnes transactions au cours des dernières années. Assez pour gagner du temps et convaincre Geoff Molson qu’il était l’homme désigné pour le poste.

On oublie que les joueurs échangés qui ont permis ces transactions, Max Pacioretty et P.K. Subban principalement, avaient été formés par l’ancienne administration de l’équipe.

Mais ça n’a rien à voir avec la situation de Bergevin. Même si ceux qui suppliaient Geoff Molson de lui donner une prolongation de contrat de cinq ans en février se gardent une petite gêne depuis quelques semaines.

Gêne bien inutile. Geoff Molson adore Marc Bergevin et lui parle pratiquement tous les jours. C’est lui-même qui le soulignait lors d’un tournage la semaine dernière.

C’est même un des aspects de son travail de président qu’il aime le plus. Discuter hockey avec son directeur général.

Ce que ça veut dire, c’est que Geoff Molson est au courant de toutes les décisions de Bergevin, que son directeur général a eu l’occasion de les tester lors de ces conversations et que Molson, en les partageant, se trouve à endosser son homme de confiance. Comment reprocher à quelqu’un ce qu’on a déjà approuvé ? C’est encore mieux qu’un contrat de cinq ans.

Bergevin va rester. Trevor Timmins va rester. Le CH devrait faire les séries dans la division la plus faible de la Ligue nationale.

Donc, les choses s’améliorent.

Bébé Price fait ses nuits

Et puis, ça va bien aller, comme le disait François Legault. Une source absolument sûre m’a confirmé que le bébé d’Angela et Carey Price fait maintenant ses nuits. Depuis une dizaine de jours...

On va avoir droit à un Carey frais et reposé.

Rappelez-vous l’été dernier. Carey était dans une bulle, un hôtel de Toronto, et dormait de bonnes nuits.

Il a été formidable. Et il a sorti les Penguins de Pittsburgh des séries.

Un plus un égale deux.

Deux points au classement, vous l’avez deviné.