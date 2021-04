Les hospitalisations continuent de grimper à Québec

Après une légère accalmie lundi, les cas de COVID-19 sont repartis à la hausse mardi dans la grande région de Québec, avec un total de 335 cas. Fait inquiétant, les hospitalisations continuent de grimper rapidement sur les deux rives du fleuve.

La Capitale-Nationale enregistre mardi 195 nouvelles infections, une remontée après avoir descendu à 184 et 166 cas lors des deux derniers jours.

La région ajoute aussi trois décès supplémentaires à son bilan, qui s’élève désormais à 1056 morts depuis le début de la crise. La Capitale-Nationale a enregistré 20 décès au cours des sept derniers jours.

Indicateur clé de la capacité régionale actuelle, les hospitalisations continuent toujours de grimper rapidement à Québec. Au cours des 24 dernières heures, on compte 17 patients supplémentaires dans les hôpitaux régionaux, soit un total de 137.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 19 avril

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 0 (-)



Soins intensifs : 6 (+1)

CHUL

Hors soins intensifs : 5 (+3)



Soins intensifs : 2 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 11 (+2)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 33 (+3)



Soins intensifs : 12 (+3)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 54 (+5)



Soins intensifs : 14 (-)

Le nombre de lits occupés aux soins intensifs continue lui aussi d’augmenter, avec une hausse de 4 patients supplémentaires depuis lundi. Signe de la précarité de la situation, 34 patients sont actuellement hospitalisés en soins critiques, un nombre qui n’avait jamais dépassé 26 lors des deux premières vagues.

Pour illustrer la demande importante sur les départements de la région, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) indiquait au Journal mercredi dernier avoir une capacité de 25 lits COVID en soins réguliers et 10 autres en soins intensifs. 6 jours plus tard, 33 patients sont hospitalisés en soins réguliers et 12 en soins intensifs.

Pour atteindre ces capacités supplémentaires, les centres n’ont d’autre choix que de délester certaines activités pour redéployer du personnel sur les unités COVID ajoutées. La direction de l’IUCPQ serait d’ailleurs à évaluer la mise en place de la phase 2 de son plan de délestage, moins d’une semaine après le déploiement des premières mesures.

140 cas en Chaudière-Appalaches

Du côté de Chaudière-Appalaches, le bilan de mardi fait état de 140 nouveaux cas de COVID-19. Là encore, il s’agit d’un regain après deux journées de baisse consécutives.

La Rive-Sud continue toujours d’observer certaines difficultés dans ses centres hospitaliers alors que le nombre de patients augmente de jour en jour.

Mardi, 5 patients supplémentaires se sont ajoutés à l’Hôtel-Dieu de Lévis, alors que deux ont quitté les autres centres régionaux.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 19 avril

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 21 (+4)



Soins intensifs : 13 (+1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 5 (-1)



Soins intensifs : 0 (-)

Centre Paul Gilbert

Hors soins intensifs : 0 (-1)



Soins intensifs : 0 (-)

La situation épidémiologique demeure problématique en Beauce, où on surpasse mardi la barre des 600 cas actifs par 100 000, le taux le plus élevé en province. C’est près de 200 cas par 100 000 de plus que le deuxième secteur le plus touché, soit Etchemins, à 409.

17 décès supplémentaires

Au Québec, on compte 1136 nouveaux cas de COVID mardi, en plus d’ajouter 17 nouveaux décès supplémentaires. Depuis mars 2020, 10 833 personnes sont mortes du virus au Québec.

Du côté des hospitalisations, on déplore une hausse générale de 8 mardi, pour un total de 694 patients hospitalisés. De ce nombre, 177 sont aux soins intensifs.