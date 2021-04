Les Steelers octroient une prolongation de contrat de trois ans à Mike Tomlin

L’instructeur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, a accepté une prolongation de contrat de trois ans, mardi, et détient une entente valide jusqu’à la fin de la campagne 2024.

Étant le troisième pilote du club depuis 1969, il amorcera sa 15e saison à son poste actuel en 2021. Depuis son arrivée, les Steelers n’ont jamais conclu le calendrier régulier avec une fiche perdante. Tomlin compte à son actif un titre du Super Bowl et sept couronnes de la section Nord de l’Association américaine. Pittsburgh a participé neuf fois aux éliminatoires sous sa gouverne.

«Je suis extrêmement reconnaissant de cette prolongation et j’aimerais remercier [le président] Art Rooney II et tout le monde dans l’organisation pour leur soutien. Notre objectif demeure un septième titre du Super Bowl pour cette concession et je suis très enthousiaste quant à la prochaine saison», a-t-il affirmé dans un communiqué.

L’homme de 49 ans est le troisième entraîneur en termes d’ancienneté au sein de sa formation présente et a conservé une fiche de 145-78-1 en carrière. L’an dernier, Pittsburgh a terminé au sommet de sa division avant de subir l’élimination au premier tour face aux Browns de Cleveland.