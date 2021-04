«McDavid est passé à travers tout le monde» -Phillip Danault

Phillip Danault avait encore une fois le numéro de Connor McDavid. Le capitaine des Oilers cachait très mal sa frustration lors de ses retours au banc. Mais le phénomène ontarien a finalement eu le dernier mot avec une troisième période du tonnerre. Avec la blessure au centre Jujhar Khaira, McDavid a terminé la rencontre avec un temps de jeu fou de 27 minutes.

« Si Khaira ne se blesse pas, il aurait joué 27 minutes quand même. Tippett fait jouer son trio sans arrêt. On ne peut pas toujours être sur la glace, il faut le contrer en équipe pendant 60 minutes. On l’a fait pendant 50 minutes. Un revirement à la bleue et il est passé à travers tout le monde. C’est un joueur exceptionnel. Il y avait juste lui pour réaliser un tel jeu. »

-Phillip Danault

Jeff Petry a ressenti un gros coup de vent en troisième période. C’était le bruit de McDavid qui transportait la rondelle entre Joel Edmundson et lui sur le but vainqueur.

« Nous lui avons donné la chance de prendre sa vitesse. Il a pris la rondelle en zone neutre et il a décampé. Quand il arrive avec autant de rapidité, il devient encore plus difficile à freiner. »

-Jeff Petry

Jake Allen a reçu le mot pour remplacer Carey Price alors qu’il restait six ou sept minutes à l’entracte entre la première et la deuxième période.

« C’est malheureux pour Carey, mais je suis là pour une raison. J’ai remplacé un gardien pendant un match plus d’une fois dans ma carrière. C’est un peu plus facile quand tu le fais pour le début d’une période qu’en plein milieu. Ça te donne du temps pour t’étirer dans le vestiaire avant de sauter sur la glace. »

-Jake Allen

Les Oilers ont complètement dominé le CH en troisième période avec quatre buts contre aucun, mais aussi 19 tirs contre 8.

« Pendant vingt minutes, on s’est juste mis à défendre et à reculer. Les punitions à la toute fin de la deuxième période ont aussi fait perdre de l’énergie à l’équipe. C’est ça qui a fini par nous coûter très cher. »

-Phillip Danault