Mont-Sainte-Anne: Québec veut reprendre en partie la montagne

La pression du groupe Les Amis du Mont-Sainte-Anne porte fruit puisque le gouvernement du Québec entame des procédures juridiques afin de reprendre une partie de la montagne.

«Québec veut reprendre temporairement la propriété des terrains du pourtour de la montagne qui n'ont pas été acquis. Ces terrains servent notamment aux activités de ski de fond, de vélo de montagne et de camping», annonce le gouvernement dans un communiqué diffusé mardi.

Le gouvernement se dit également déterminé à soutenir le développement et la mise en valeur du Mont-Sainte-Anne, une infrastructure nationale qui représente un potentiel récréotouristique et économique important pour la Côte-de-Beaupré et la Capitale-Nationale.

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) estime que la convention additionnelle signée en 2008 avec Station Mont-Ste-Anne inc., dont l'actionnaire principal est Resorts of the Canadian Rockies (RCR), n'a pas été respectée. Cette convention stipule que Station MSA s'engageait à acquérir de la Sépaq les droits tréfonciers, selon un échéancier de réalisation de 15 ans.

Afin de minimiser les conséquences de cette procédure sur les employés et la clientèle, le gouvernement entend travailler avec les parties prenantes locales pour réaliser une transition des plus harmonieuses et pour favoriser la mise en œuvre d'un plan de développement des activités récréotouristiques.

