Québec nomme un nouveau directeur des poursuites criminelles et pénales

Québec a nommé Patrick Michel à titre de directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en remplacement d’Annick Murphy dont la démission, annoncée le soir des élections américaines en novembre dernier, avait fait grand bruit.

Me Michel occupait jusqu’ici le poste de procureur en chef au DPCP. Son nouveau mandat, d’une durée de sept ans, a été officialisé jeudi au Salon Bleu grâce à l’appui unanime de tous les partis.

«Je m'engage aujourd'hui à travailler sans relâche avec tout le personnel du Directeur des poursuites criminelles et pénales à la recherche de la justice et à la protection de la population, plus particulièrement dans le respect des intérêts légitimes des personnes victimes», a-t-il déclaré, par voie de communiqué.

Admis au Barreau du Québec en 2000, Me Patrick Michel est procureur aux poursuites criminelles et pénales depuis bientôt 21 ans. Il a débuté sa carrière au ministère de la Justice en 2001 au Bureau de lutte aux produits de la criminalité.

Il remplace Annick Murphy, officiellement à la retraite depuis février dernier.

Me Murphy, qui occupe ce poste depuis janvier 2015, s’était retrouvée sous les feux des projecteurs quelques semaines avant l’annonce de sa retraite en raison du dossier du directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prud'homme.