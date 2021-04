Rangers–Islanders: un match déterminant pour les séries

Impliqués dans un sprint infernal qui pourrait ultimement leur donner un billet pour les séries éliminatoires, les Rangers de New York feront face à un excellent test, mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Dans un duel tout new yorkais, la bande d’Alexis Lafrenière visitera, dès 19 h, les puissants Islanders (2e de la division).

Le classement de la division Est, en date du 20 avril, est ridiculement partagé. Seulement 10 points séparent l’équipe de tête (Capitals) à celle de la 5e position (Rangers).

Devancés par les Bruins (56 points) qui occupent le dernier échelon donnant accès au tournoi printanier, les hommes de David Quinn (52 points) ne disposent plus d’une très grande marge de manœuvre et doivent gagner le plus souvent possible.

Pour ce faire, ils devront trouver un moyen de faire craquer la troisième meilleure défensive de la Ligue nationale, les Islanders n’ayant jusqu’ici accordé que 105 buts à l’ennemi.

Auteur de 10 points à ses cinq derniers matchs, ce mandat offensif reviendra majoritairement à Artemi Panarin, pour qui rien ne semble impossible ces derniers temps.

Une victoire des Rangers les garderait dans la course aux éliminatoires. Un gain des Islanders leur permettrait de rejoindre les Capitals au sommet de la division. Il s'agit donc d'un match pivot.

