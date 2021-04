Un nouveau directeur pour Sollio Groupe coopératif

Sollio Groupe coopératif a annoncé mardi que son directeur des 40 dernières années, Gaétan Desroches, prendrait sa retraite en septembre prochain.

C’est le chef de l’exploitation de l’importante coopérative agricole québécoise, Pascal Houle, qui prendra la tête de l’organisation le 11 septembre. Depuis 1922, Sollio s’est imposé comme le plus gros joueur du Canada dans son domaine.

L’entreprise regroupe d’ailleurs les producteurs de porc d’Olymel ainsi que les quincailliers BMR indépendants.

«Sous la direction de Gaétan Desroches, Sollio Groupe coopératif aura poursuivi sa croissance et renforcé son positionnement comme un des leaders de la chaîne agroalimentaire canadienne et du commerce au détail, et son chiffre d'affaires aura bondi de 5 à 8 milliards en six ans», a indiqué par voie de communiqué le président Ghislain Gervais, qui a vanté le leadership et la passion du directeur.

M. Desroches, 63 ans, était chef de la direction depuis sept ans.

Pascal Houle, quant à lui, est avec l’entreprise depuis 1998. Il a notamment occupé les fonctions de directeur du Groupe BMR et de vice-président exécutif de la coopérative.