Cannabis: le Québec est la province comptant le moins d'adeptes de la plante verte

La consommation de cannabis connaît une hausse au pays depuis la légalisation en 2018, mais un fait n’a pas changé: le Québec reste la province avec le plus bas nombre de consommateurs au Canada.

• À lire aussi: Une nouvelle production de cannabis à Trois-Rivières

Selon la dernière mise à jour de Statistique Canada, le pourcentage de Québécois ayant consommé du cannabis dans les trois mois précédant le dernier trimestre de 2020 se situait à 10,6 %.

Cela contraste avec la moyenne canadienne, qui se situe à 20 %, soit quasiment le double de la moyenne québécoise. En Ontario, notamment, les adeptes de la plante verte font grimper la moyenne à 23,1 % pour la même période.

La Belle Province n’a donc pas connu de hausse significative ni depuis la légalisation ni depuis le début de la pandémie.

Vers la parité entre les sexes

Autre fait notable émanant de cette mise à jour: «En 2020, pour la première fois», écrit Statistique Canada mercredi, «les taux de consommation générale étaient comparables entre les genres, environ 1 homme sur 5 et 1 femme sur 5 ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents.»

Si les vrais chiffres démontrent tout de même une légère différence entre les sexes, les hommes à 21,1 % et les femmes à 18,4 %, de nouvelles statistiques suggèrent néanmoins une augmentation importante de la consommation de cannabis chez les femmes.

Au premier trimestre de 2018, donc avant la légalisation, le nombre de femmes qui avaient consommé dans les trois derniers mois précédant le sondage était de 12,2 %. Un an plus tard, dans les premiers mois de 2019 et avant la pandémie, le chiffre était de 12,7 %, une modeste augmentation. Mais au dernier trimestre de 2020, ce pourcentage a bondi à 18,4 %.

Chez les hommes, la consommation a plutôt connu une légère baisse, passant de 22,3 % en 2019 à 21,1 % en 2020.

«La disparition de l’écart entre les genres dans la consommation globale et dans la consommation tous les jours ou presque tous les jours est pratiquement sans précédent», a écrit la chercheuse de Statistiques Canada Michelle Roterman.

Effet pandémique? La question n’a pas été soulevée dans l’analyse de l’experte.

Selon elle, cette hausse «pourrait être reliée à la mise sur le marché d’une plus grande variété de produits du cannabis qui seraient attirants pour les femmes», notamment la consommation de produits comestibles comme les jujubes.

Entre 2019 et 2020, le nombre de femmes ayant consommé du cannabis comestible est passé de 28 % à 42,5 %.

À VOIR AUSSI