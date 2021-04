COVID-19: 10 hospitalisations supplémentaires à Québec et Lévis

Les indicateurs de la COVID-19 continuent de remonter dans la grande région de Québec, où on compte mercredi un total de 364 nouveaux cas et 10 hospitalisations supplémentaires dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Sur la rive nord du Saint-Laurent, à Québec, on compte pour une deuxième journée consécutive 195 nouvelles infections à la COVID-19.

On ne recense toutefois aucun décès dans la Capitale-Nationale au cours des 24 dernières heures.

Dans les hôpitaux, la situation, déjà critique, continue de se compliquer. 7 patients se sont ajoutés dans les unités COVID de la région depuis mardi, pour un total régional de 144 hospitalisations. De ce nombre, 38 sont aux soins intensifs, une hausse de 4.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 10 avril

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 1 (+1)



Soins intensifs : 7 (+1)

CHUL

Hors soins intensifs : 5 (-)



Soins intensifs : 4 (+2)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 10 (-1)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 37 (+4)



Soins intensifs : 11 (-1)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 53 (-1)



Soins intensifs : 16 (+2)

Ça remonte en Chaudière-Appalaches

Après une courte accalmie de quelques jours, le nombre de cas en Chaudière-Appalaches poursuit mercredi sa remontée. 169 nouvelles infections ont été enregistrées, mais aucun nouveau décès ne s’ajoute au bilan régional.

Dans les centres hospitaliers de la région, 3 patients supplémentaires que mardi sont traités, soit un total de 42 personnes, dont 14 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 20 avril

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 23 (+2)



Soins intensifs : 14 (+1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 5 (0)



Soins intensifs : 0 (-)

22 hospitalisations supplémentaires au Québec

À l’échelle du Québec, 1217 nouveaux cas ont été déclarés mercredi, en plus de 6 décès.

Le bilan des hospitalisations continue de s’assombrir, avec 22 patients supplémentaires occupant un lit COVID, un total de 716. C’est donc dire qu’une hospitalisation sur quatre est actuellement consignée soit à Québec ou en Chaudière-Appalaches.

178 personnes sont aussi aux soins intensifs, soit une hausse de 1 par rapport au bilan de mardi.

