Culpabilité de Derek Chauvin: un nouveau départ aux États-Unis

Le verdict de culpabilité de l’ex-policier Derek Chauvin relativement à la mort de George Floyd permet à Minneapolis de regagner un certain calme, selon un de ses résidents.

«C’est un nouveau départ dans les relations avec la police, ici à Minneapolis, mais aussi ailleurs aux États-Unis, et je pense que ça va avoir des conséquences profondes», a indiqué mercredi Jérôme Château, entrepreneur et administrateur de la Chambre franco-américaine de commerce et d'industrie du Minnesota.

«Depuis des décennies, la ville n’a jamais réussi à contrôler sa police», a-t-il ajouté en entrevue à QUB radio.

Jérôme Château rappelle que l’ancien maire de la ville, Raymond Thomas Rybak Jr., en poste jusqu’en 2013, regrettait au lendemain de la mort de George Floyd de ne pas avoir pu réformer le corps policier.

«Il avait été maire pendant 12 ans et, pendant 12 ans, il a essayé de contrôler la police et il n’y est pas arrivé. Il considérait que c’était son plus grand échec», a insisté M. Château.