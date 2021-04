La Fondation Élan innove encore en lançant, juste à temps pour la fête des Mères, une délicieuse proposition. Le concept est simple : sous la thématique de la « fête des Mers », vous pourrez profiter d’une livraison tout en fraîcheur du Festin marin, qui comprend quatre homards de formats généreux, cuits à l’eau de mer dès leur sortie. Les caisses de homards seront remises avec un sac cadeau délectable contenant de nombreuses découvertes, dont un chèque-cadeau de 40 $ du Quarante 7. Les Festins marins seront disponibles pour la cueillette au quai du restaurant Le Quarante 7, le samedi 8 mai, en avant-midi. La Fondation Élan peut aussi se charger de livrer le tout gratuitement à l’adresse de votre choix (à l’achat de deux Festins marins et plus). Tous les détails à www.fondationelan.com. Sur la photo : Joseph Sarrazin et Yvan Ouellet, du Quarante 7, entourent Dave Pichette, président du conseil d’administration de la Fondation Élan.

Un premier Gran Fondo réussi

À l’aube du prochain Téléthon d’Opération Enfant Soleil (OES), qui aura lieu le 30 mai en direct du Théâtre Capitole, plus de 180 000 $ ont été amassés pour le mieux-être des enfants de la province grâce au 1er Gran Fondo OES, présenté par Familiprix le 10 avril dernier. Plus de 200 cyclistes, réunis dans 29 équipes, ont parcouru tous ensemble entre une et trois étapes, totalisant plus de 280 kilomètres et 1716 mètres de dénivelé. Ce défi de vélo virtuel d’envergure provinciale a été rendu possible grâce à l’initiative de Elliott Doyle, pharmacien et ancien champion cycliste canadien, et de son ami Yann Gosselin-Gaudreault, pharmacien propriétaire. C’est confirmé, l’évènement sera de retour en 2022. Sur la photo, Elliott Doyle et Yann Gosselin-Gaudreault en action lors de l’une des trois étapes du Gran Fondo d’Opération Enfant Soleil.

D’un chic fou

Pour ceux et celles qui avaient déjà acheté leur forfait en prévision de la soirée de lancement virtuelle D’un chic fou, le mercredi 26 mai, à 19 h, au profit de la Fondation CERVO, sachez qu’en raison des circonstances actuelles (COVID-19 et restrictions), votre achat sera valide du 1er juin et exceptionnellement jusqu’au 31 août. Martin Blanchard et Patrick Phaneuf d’Expert’Ease (photo) ont accepté la coprésidence d’honneur de la 9e soirée (www.fondationcervo.com/).

En souvenir

Le 21 avril 2001. Deuxième jour du Sommet des Amériques, lors d’un rassemblement éducatif et politique près de la Gare du Palais, dans la Basse-Ville, à l’est du site du sommet. Depuis cet endroit, entre 25 000 et 30 000 manifestants marchèrent sur le boulevard Charest en direction nord-ouest, vers la rue de la Couronne. Le nombre total de manifestants fut évalué entre 50 000 et 65 000 personnes.

Anniversaires

Elisabeth II (photo), reine du Royaume-Uni depuis 1952, 95 ans... Éric Bruneau, comédien et acteur québécois, 38 ans... Jean-François Têtu, président chez Groupe Têtu... Vincent Lecavalier, ex-joueur de la LNH, 41 ans... Jamie Salé, ex-championne de patinage artistique, 44 ans... Roy Dupuis, comédien et acteur québécois, 58 ans... Michel Goulet, ex-ailier gauche de la LNH, avec les Nordiques de 1979 à 1990, 61 ans... Me Jocelyn Morency, avocat associé, Le Cabinet Légaliste, 63 ans... Guy Mongrain, ex-animateur de télé québécois, 68 ans... Jean Authier, ex-propriétaire de l’Auberge La Pinsonnière de La Malbaie, 85 ans.

Disparus

Le 21 avril 2020 : Matteo De Cosmo (photo), 52 ans, directeur artistique américain qui a travaillé sur des séries populaires comme Luke Cage et The Punisher... 2019 : Ken Kercheval, 83 ans, acteur américain (Cliff Barnes dans la série télévisée Dallas)... 2018 : Verne Troyer, 49 ans, (Mini-Moi dans Austin Powers)... 2017 : Albert Larouche, 91 ans, ancien réalisateur de la radio de Radio-Canada au Saguenay–Lac-Saint-Jean... 2016 : Prince, 57 ans, légendaire chanteur américain... 2015 : Sydney Valpy Radley-Walters, 95 ans, tankiste (M4 Sherman) canadien, né à Gaspé... 2014 : Herb Gray, 82 ans, ancien vice-premier ministre du Canada... 2012 : Albert Falco, 84 ans, plongeur français, capitaine de la Calypso... 2010 : Robert de Courcel, 70 ans, alias Ti-Bob, animateur au réseau Pathonic (Café Show)... 2010 : Juan Antonio Samaranch, 89 ans, président du CIO pendant 21 ans... 1985 : Foster Hewitt, 82 ans, la voix anglophone des matchs de la LNH pendant 55 ans... 1971 : François Duvalier, (Papa Doc) 64 ans, président d’Haïti à partir de 1957.