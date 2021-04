La LCF prévoit une saison 2021 qui commencera le 5 août

La Ligue canadienne de football (LCF) a révélé mercredi qu'elle prévoit tenir une saison régulière de 14 matchs par équipe qui s'amorcera le 5 août, pour se conclure avec la Coupe Grey le 12 décembre.

Initialement, le circuit espérait amorcer son calendrier le 10 juin, mais son commissaire Randy Ambrosie a dû modifier ses plans et plutôt annoncer une «date révisée».

«Nous allons jouer au football de la LCF en 2021, a-t-il affirmé sans détour par voie de communiqué. J’utilise l’expression ‘‘date révisée’’ parce que notre plan est sujet à la situation épidémiologique de la COVID-19 partout au pays. La situation dans certaines provinces, que plusieurs qualifient de troisième vague, nous force à annoncer le report du début de notre saison régulière.»

Pour ce faire, le dirigeant a identifié des conditions qui devront être respectées avant le retour au jeu des joueurs dont la campagne 2020 a pris la voie d’évitement à cause du coronavirus.

«Premièrement, l’approbation, par les autorités de santé publique aux quatre coins du pays, de notre protocole pour protéger la santé de nos joueurs, de nos entraîneurs et, ultimement, de nos partisans, de manière à disputer une saison 2021 en sécurité. Deuxièmement, la permission des gouvernements de recevoir un nombre adéquat de partisans dans nos gradins, dans un nombre suffisant de stades en début de saison, puis dans le reste de nos stades peu de temps après, afin de faire de 2021 une saison financièrement soutenable pour nos clubs», a expliqué Ambrosie.

Situation financière précaire

Ainsi, les partisans des Alouettes de Montréal souhaitant retourner au Stade Percival-Molson cet été pourraient s’exécuter, mais encore faut-il que la LCF assure ses arrières au plan financier. Dans une entrevue livrée plus tôt ce mois-ci au «Journal de Montréal», le président des Moineaux, Mario Cecchini, disait que les neuf clubs de la LCF comptaient sur une prolongation du programme d’aide du gouvernement fédéral d’ici la reprise des activités.

Toutefois, rien n’égalera le retour du public dans les stades.

«L’impact des revenus de billetterie sur les opérations de la LCF est plus important que pour n’importe quelle autre ligue de sport professionnel en Amérique du Nord. La présence des partisans dans les gradins représente au moins la moitié de nos revenus. Nos clubs font déjà face à des pertes financières substantielles cette année. Jouer sans partisan dans les gradins viendrait augmenter ces pertes de façon dramatique», a émis Ambrosie.

Ce dernier n’écarte aucune possibilité d’ici la présentation de la Coupe Grey prévue à Hamilton.

«Nous sommes préparés à être créatifs et prudents. Par exemple, si nous ne pouvons pas recevoir nos partisans dans l’Est en raison de la pandémie, nous sommes prêts à commencer à jouer dans l’Ouest, à condition que les équipes de l'Est puissent retourner dans leur province d'origine et jouer devant leurs partisans, plus tard dans la saison.»

