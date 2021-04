L’AstraZeneca s’envole au Bas-Saint-Laurent et sur la Cote-Nord

La plupart des rendez-vous offerts pour les 45 ans et plus désireux de recevoir le vaccin d'AstraZeneca ont trouvé preneur au Bas-Saint-Laurent en à peine quelques minutes, mercredi.

Quelques doses étaient toujours disponibles dans les cliniques sans rendez-vous de La Mitis et du Témiscouata en matinée. Les citoyens pourront aussi tenter leur chance jeudi et vendredi dans Les Basques lors des dernières cliniques sans rendez-vous.

En deux semaines, le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent a administré 11 700 doses de ce vaccin.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la région négocie avec le ministère pour obtenir davantage de doses dans les prochains jours.

Cette opération massive a donné des ailes à la campagne de vaccination dans la région qui compte maintenant 31,4% de la population ayant reçu au moins une dose. La moyenne provinciale est de 29,1%.

Pareil sur la Côte-Nord

La prise de rendez-vous pour la vaccination des 45 ans et plus avec l’AstraZeneca a aussi été très rapide sur la Côte-Nord. Quelque 820 doses seront administrées mercredi et jeudi dans les différentes cliniques organisées aux Escoumins, à Forestville, à Baie-Comeau, à Port-Cartier et à Sept-Îles.

Pas moins de 37 437 doses de vaccins ont déjà été administrées sur la Côte-Nord depuis le début de la campagne de vaccination.