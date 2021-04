Le Cirque du Soleil annonce son retour

Après plus d’un an d’arrêt, le Cirque du Soleil est prêt à repartir la machine. L’entreprise vient d’annoncer aujourd’hui la réouverture pour les prochains mois de cinq de ses spectacles.

« L’entracte est terminé! » a lancé avec enthousiasme le Cirque, par communiqué. C’est à Las Vegas que devraient repartir les premiers spectacles, cet été, avec O, au Bellagio, et Mystère, au Treasure Island. Les dates précises de ces retours n’ont pas été dévoilées.

Le Blue Man Group, qui fait maintenant partie de la grande famille du Cirque, devrait aussi revenir au Luxor de Vegas cet été.

Pour les spectacles de tournée, Kooza devrait repartir en République dominicaine, en novembre. Luzia retournerait quant à lui sur les planches à Londres, en janvier 2022.

« C'est le moment que nous attendions tous, a déclaré par voie de communiqué Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque du Soleil. Près de 400 jours se sont écoulés depuis l’arrêt forcé de nos opérations, et nous attendions notre retour sur scène avec impatience. Je suis fier de la résilience de nos artistes et de nos employés qui ont persévéré dans ces moments difficiles, alors que la fermeture prolongée des salles de spectacles a eu un impact sans précédent sur les arts de la scène. J’ai très hâte de voir les projecteurs se rallumer. »

En ce qui concerne le spectacle sous chapiteau Sous un même ciel, dont la première mondiale doit se tenir à Montréal, l’ouverture est désormais prévue pour avril 2022, après deux reports.