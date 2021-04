«Les moments parfaits» : nouvelle comédie dramatique à TVA

Une nouvelle comédie dramatique intitulée «Les moments parfaits» prendra l’antenne de TVA à l’automne. Denis Bernard, Marie-Thérèse Fortin, Catherine Trudeau et Émile Proulx-Cloutier seront notamment en vedette dans cette série annuelle de l’auteur Marc Robitaille («Le Club Vinland», «Un été sans point ni coup sûr»).

Œuvre d’Encore Télévision («Les beaux malaises», «Léo», «Boomerang», «Lâcher prise»), et de Québecor Contenu, «Les moments parfaits» exposera la réalité d’une famille attachante, les Thomas, sur le point de connaître de grands bouleversements. Chaque membre se retrouve à un carrefour de son existence, où surgit la question : «Est-ce que j’ai fait le bon choix?».

Denis Bernard (Georges) et Marie-Thérèse Fortin (Judith) camperont le patriarche du clan et son ex-femme, parents de Catherine (Catherine Trudeau), Louis (Émile Proulx-Cloutier), et Philippe (Jean-François Pronovost). Catherine est elle-même maman de trois adolescents et jeunes adultes, Hugo (Samuel Gauthier), Charlotte (Willia Ferland-Tanguay) et Tristan (Antoine Marchand-Gagnon).

Bianca Gervais (Annie, l’amoureuse de Louis), Gabriel Sabourin (Alex, le conjoint de Catherine), Amber Goldfarb (Mylène, nouvelle compagne de Georges), Chanelle Foo Lam (Mila, leur fille de sept ans), et d’autres acteurs et actrices se joignent également à la distribution.

Remises en question

L’intrigue s’amorce alors qu’Hugo revient d’un périple en mer, aventure qui a été assombrie par un drame dont il porte la culpabilité. Sa famille devait célébrer son retour, mais la fête n’aura finalement pas lieu, chacun étant retenu ailleurs par une tournure d’événements inattendue. Ça sera là le point de départ des remises en question, des rêves, passions et amours enfouis qu’on déterre sur fond de regrets ou d’espoir...

Les tournages de ces «Moments parfaits» ont débuté à l’automne et se poursuivront dans les prochaines semaines, sous la houlette du réalisateur François Bégin («L’Échappée», «LOL», «Tranches de vie»). Un bassin de scénaristes composé de Sylvie Bouchard, Annabelle Poisson et Marie-Ève Bourassa prête main-forte aux textes, sous la script-édition de Brigitte d’Amours et la production au contenu de Patrick Lowe.

La première saison des «Moments parfaits» comptera 24 épisodes d’une heure.