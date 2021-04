Lévis: la famille de Jean Garon revient à la charge

L’entourage de Jean Garon invite l’administration Lehouillier à reconsidérer sa demande de nommer une partie de la route du Président-Kennedy en l’honneur de l’ancien maire de Lévis, lui soumettant que «le changement n’a pas à se faire à court terme».

Même si elle a décidé de ne plus discuter avec la présente administration municipale il y a une semaine, la famille de M. Garon, décédé il y a sept ans, est revenue à la charge par la voie d’un communiqué de presse, mercredi.

Les proches ont bien noté que le maire Gilles Lehouillier a rejeté «pour le moment» l’option de renommer cette artère commerciale majeure. Or, rien ne presse, font-ils valoir.

«Le changement n’a pas à se faire à court terme compte tenu de la pandémie en cours et des conséquences malheureuses sur les commerces et entreprises établies sur cette artère», soulève la famille et les amis du défunt maire, dans leur communiqué.

Marge de manœuvre

«La proposition de la famille de prendre tout le temps nécessaire avant de concrétiser le changement de nom du boulevard Kennedy en boulevard Jean-Garon laisse donc au maire Lehouillier toute la marge de manœuvre pour exercer un leadership positif dans ce dossier», affirment-ils.

Le regroupement entend d’ici là «continuer à promouvoir ce geste de mémoire», peut-on lire.

La Ville justifie sa position par l’avis défavorable de son comité de toponymie et par l’opposition d’une majorité d’entrepreneurs dans le secteur. Elle soutient toutefois que la volonté de rendre hommage à M. Garon est réelle.

Le comité de toponymie a soumis trois autres propositions d’hommages. Elles n’ont toutefois pas été rendues publiques.

Sondage

Il y a quelques semaines, un sondage de la Chambre de commerce de Lévis indiquait que 78% des gens d'affaires de la route du Président-Kennedy ne souhaitent pas un changement de nom.

Les proches de M. Garon se montrent cependant encouragés par une volte-face de la Ville de Montréal, qui a récemment accepté de rebaptiser une voie piétonne en l’honneur de Camille Laurin, après avoir d’abord écarté cette idée.

À leur avis, cela démontre qu’«un maire n’est pas obligé d’accepter la suggestion d’un comité de toponymie et [qu’]il a le droit de changer d’idée».

Jean Garon a été député de Lévis de 1976 à 1998 puis maire de la municipalité de 1998 à 2005. Il a notamment milité pour la transformation de la route du Président-Kennedy et pour en améliorer la sécurité en en faisant un grand boulevard à quatre voies.