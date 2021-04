L’exposition Imagine Picasso à Québec dès juin

Ce sera un été Picasso, à Québec. En plus de l’exposition rétrospective Figures qui se tiendra au Musée national des beaux-arts de Québec, on pourra poser un autre regard sur l’œuvre d’un des plus grands peintres du 20e siècle grâce à Imagine Picasso, exposition immersive qui s’installera au Centre des congrès dès la mi-juin.

Photo courtoisie Lisa Ricciotti

L’exposition technologique permettra d’explorer les détails d’environ 200 œuvres du célèbre peintre espagnol. Véritable spectacle visuel et sonore, Imagine Picasso a été conçu à Lyon par Annabelle Mauger et Julien Baron, en collaboration avec l’architecte Rudy Ricciotti et l’historienne de l’art Androula Michael.

L’an dernier, Imagine Van Gogh, présentée dans la même formule d’exposition où les œuvres sont projetées sur les murs, les structures et le sol, permettant ainsi une immersion totale, avait fait courir les foules. Imagine Van Gogh a été présentée à Montréal, à Winnipeg et à Québec et vue au total par plus de 600 000 visiteurs au Canada.

Photo courtoisie Lisa Ricciotti

Les billets seront mis en vente sous peu sur le site imagine-picasso.ca.