Même vacciné, il est possible de contracter la COVID-19

Si la vaccination massive permet de ralentir la pandémie et la propagation des variants dans la province, elle ne protège pas complètement contre la maladie, et les mesures barrières devront rester encore longtemps.

C’est le constat que fait le microbiologiste et infectiologue Pierre Harvey, qui œuvre dans l’est du Québec et selon qui la lutte contre la COVID-19 pourrait durer des années.

Il prend en exemple le cas de l’une de ses collègues, vaccinée avec Pfizer, qui a tout de même contracté le virus – le variant britannique –, ramené de l'école par ses enfants.

«Elle a été légèrement malade, suffisamment pour ressentir des symptômes de fatigue, de maux de tête, mais elle est revenue au travail et elle va très bien», témoigne-t-il.

Ainsi, grâce au vaccin, elle n’a pas développé la forme grave de la maladie et n’a pas dû être hospitalisée. C'est ce que promettent les vaccins.

Possible de propager le virus

Il est d'autre part possible que l'on contracte et propage la COVID-19 et ses variants même si l'on est vacciné.

«Je dois continuer de faire comme si je n'étais pas vacciné. Je dois garder les mêmes protections pour ne pas l’attraper ni la donner. Il est toujours possible de contracter la COVID, même si on est vacciné, mais on ne sera pas sérieusement malade», explique-t-il.

La vaccination permet également de freiner les mutations du virus.

«Le plus rapidement les gens seront vaccinés, le plus rapidement on va pouvoir diminuer les risques d’émergence de variants. Le virus ne s’arrête pas, il est toujours en train de muter. Le variant indien commence à être préoccupant», précise le Dr Harvey.

Selon lui, les vaccins devront être adaptés au fil des mois, en fonction des variants.

«On risque d’avoir des vaccins contre la COVID régulièrement pendant les prochaines années, pour s’adapter tout le temps aux variants», conclut-il.

Ainsi la population, même vaccinée, devra-t-elle rester vigilante.

