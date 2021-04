Soccer féminin : les Canadiennes seront en territoire très hostile

Les joueuses de la formation canadienne de soccer féminin auront le privilège d’être les rivales du Japon lors du match d’ouverture du tournoi olympique, le 21 juillet, à Sapporo.

Les organisateurs de la compétition ont effectué le tirage au sort mercredi et l’unifolié se trouvera au sein de la même section que la Grande-Bretagne, le Chili et l’équipe-hôte au cours de la phase des groupes. Les duels des Canadiennes face aux Sud-Américaines et aux Britanniques auront lieu respectivement les 24 et 27 juillet.

«Maintenant que nous connaissons notre parcours aux Jeux olympiques de Tokyo, les joueuses sont excitées et prêtes à augmenter la cadence de nos préparatifs afin d’atteindre nos buts, a affirmé Bev Priestman, entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine de Canada Soccer, par voie de communiqué. Il n’y a pas d’adversaire facile dans un tournoi olympique de football féminin, mais nous allons tout faire en notre pouvoir pour rendre le Canada fier. Avec du travail acharné, le bon état d’esprit et une croyance en nos capacités individuelles et collectives, le Canada peut représenter un défi dans n’importe quel match et éventuellement avoir du succès aux Jeux olympiques.»

Le Canada et le Japon en seront à leur 15e affrontement sur la scène internationale. Les représentantes du pays du Soleil-levant ont remporté la Coupe du monde de soccer féminin 2011 et obtenu la médaille d’argent aux Jeux de Londres en 2012, ainsi qu’au Mondial de 2015 en sol canadien.

Toutefois, le duel contre la Grande-Bretagne risque d’être aussi relevé. Les Canadiennes avaient vaincu celle-ci en quart de finale du tournoi olympique de Londres.