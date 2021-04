Trois nouvelles cliniques de vaccination ouvriront leurs portes à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale ouvrira prochainement trois nouvelles cliniques de vaccination de masse pour se préparer en vue de l’arrivée massive de vaccins dans la région au cours des mois de mai et juin.

Le CIUSSS prendra possession du Centre de ski Le Relais, d’un local des Galeries de la Capitale et de l’aréna Marcel-Bédard au cours des prochaines semaines.

«Nous voulons être prêts à livrer rapidement les vaccins lorsqu’ils arriveront en plus grande quantité et ainsi protéger le plus de gens possible. D’autant plus que l’adhésion à la vaccination est excellente dans la région», précise Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Au total, 16 000 personnes de plus pourront être vaccinées à Québec avec l’ajout de ces trois cliniques.

Ouverture selon les arrivages

On précise que l’ouverture de ces nouveaux centres se fera en fonction des arrivages de doses.

«Actuellement, nous finalisons les installations du centre de vaccination de masse du Centre de ski Le Relais. Nous travaillons à ce que les deux autres centres de vaccination soient prêts pour le mois de mai», indique Mme Ouellet, précisant que l’objectif de l’organisation était de couvrir différents secteurs de la ville.

Ces sites s’ajouteront à ceux d’ExpoCité, de l’Université Laval, de Portneuf et de Charlevoix.

En date de mercredi, 221 897 personnes avaient reçu une première dose dans la Capitale-Nationale, soit près de 30% de la population régionale.

Les trois nouvelles cliniques de vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Centre de ski Le Relais, 1084, boulevard du Lac, à Lac-Beauport: capacité d’environ 4000 personnes par semaine.

Galeries de la Capitale (ancien local de la boutique Clément, entrée H (tout près de l’entrée extérieure du Toys “R” Us): capacité d’environ 4000 personnes par semaine.

Aréna Marcel-Bédard, 655, boulevard des Chutes, Beauport: capacité maximale de 8000 personnes par semaine.

