Céline Dion : retour confirmé à Las Vegas

C’est confirmé : Céline Dion retrouvera la Strip. Dans une vidéo publiée sur Internet jeudi midi, la chanteuse confirme qu’elle fera partie des têtes d’affiche du Resorts World, un complexe présentement en chantier.

Céline Dion foulera les planches d’un théâtre de 5000 places en alternance avec Katy Perry, Carrie Underwood et Luke Bryan, qui apparaissent à ses côtés dans l’extrait de 2 minutes, tout comme les DJ Zedd et Tiësto

«Je me suis tellement amusée en filmant cette publicité», a tout simplement écrit la star sur Twitter.

Aucun autre détail n’est offert pour l’instant.

Une nouvelle «maison»

Après avoir donné 1141 représentations, rallié plus de 4 500 000 personnes et enregistré des recettes de 875 millions $ au Colosseum du Caesars Palace entre 2003 et 2019, selon les chiffres fournis par Billboard et AEG Live, Céline Dion se produira au Theatre du Resorts World.

Cette salle fera partie de l’hôtel-casino le plus dispendieux jamais érigé à Las Vegas. On estime les coûts de construction du Resorts World à 5,45 milliards $.

L’établissement comprendra 4300 chambres, un casino de 117 000 pieds carrés, un grand nombre de restaurants, des magasins de luxe, un spa, ainsi qu’une piscine extérieure de 222 000 pieds carrés.

Son extérieur, composé d’énormes écrans DEL, le distinguera des autres hôtels-casinos. Sa tour ouest sera couverte d’un écran DEL d’une surface avoisinant les 100 000 pieds carrés.

Machine à rumeurs

Cette annonce survient après plusieurs mois de spéculations. Lundi, la mise en ligne d’une courte vidéo de quatre secondes dans laquelle on apercevait Céline Dion au cœur d’une immense machine à boules avait reparti la machine à rumeurs.

Au début mars, Le Journal rapportait qu’après avoir passé la pandémie au Québec, Céline Dion s’était envolée pour Las Vegas à bord d’un vol privé avec Nelson et Eddy, ses jumeaux de 10 ans.

C’est pour finaliser cette entente qu’elle est repartie aux États-Unis.

