Des policiers témoignent avec émotion au procès de Benoit Cardinal

JOLIETTE | Au bord des larmes, un policier de Mascouche a raconté au jury chargé du sort de Benoit Cardinal comment il avait dû distraire pendant des heures des enfants ayant assisté au meurtre d’une femme de 33 ans.

«Les enfants venaient de vivre un événement très traumatisant. Je voulais qu’ils restent ensemble et [je voulais] détendre l’atmosphère. Je suis moi-même père de trois enfants», a relaté l’agent Yannérick Litalien Forest, avec des trémolos dans la voix.

Le policier comptant 14 ans d’expérience a livré un récit poignant ce matin au palais de justice de Joliette.

Comme sa collègue Catherine Harel hier et l’agent Maxime Mathieu après lui, il a été touché par ce qu’il a vu le 16 janvier 2020, dans un immeuble multifonctions du chemin des Anglais, à Mascouche.

«[Après l’intervention] on se demandait [entre nous] si on était corrects. Si ça allait bien, comment on réagit face à la situation. [...] Un événement comme ça, c’est marquant», a noté le policier Mathieu en essuyant ses larmes.

Possible violation de domicile

Les premiers répondants avaient été informés qu’une possible violation de domicile ayant fait deux victimes s’était produite sur les lieux.

En entrant, l’agent Litalien Forest a vu Benoit Cardinal, couché à plat ventre dans le couloir du sous-sol, gémissant de douleur.

L’homme de 34 ans est aujourd’hui accusé du meurtre prémédité de sa conjointe Jaël Cantin. Il subit depuis 11 jours son procès devant jury, présidé par la juge Johanne St-Gelais.

En poursuivant son chemin vers la chambre principale, défibrillateur en main, le colosse de plus de 6 pi a découvert le corps de la mère de six enfants dans une mare de sang.

«Je ne m’attendais pas à voir autant de sang. Avec l’état de madame, je me demandais comment j’allais pouvoir mettre mon masque pour faire le bouche-à-bouche», a-t-il illustré, ajoutant qu’il avait dû se contenter de faire un massage cardiaque à la victime.

À l’arrivée des paramédics, le policier est sorti de la maison «pour prendre un peu d’air». Il a alors discuté avec le père de Jaël Cantin, Gaétan, qui avait appelé le 911.

Ce dernier avait été réveillé vers 4h12 par des enfants en panique qui rapportaient que quelque chose de grave s’était produit chez le couple Cantin-Cardinal.

Les parents de la victime ont accueilli les bambins dans leur logement adjacent pendant l’opération policière.

Arrêter le méchant

L’agent Litalien Forest a donc été désigné pour rester auprès d’eux.

«Ils me posaient beaucoup de questions sur les véhicules d’urgence et ils me demandaient si on avait arrêté le méchant. J’essayais de changer de sujet», a mentionné le policier en marquant une pause.

Retenant ses larmes, le patrouilleur a poursuivi en disant que cette tâche, qui a duré deux heures et demie, n’était pas facile pour lui.

«J’avais les yeux pleins d’eau et je devais aller m’essuyer les yeux dans le coin. [...] On faisait comme si [de] rien n’était [avec les enfants], comme j’aurais fait chez nous avec les miens», a-t-il souligné.

À la fin de son quart de travail, il a lui-même tenu à reconduire les enfants à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, dans une Dodge Caravan de la police de Mascouche.

Le procès se poursuit cet après-midi.