District 31: le seul regret de Luc Dionne

Luc Dionne peut être fier : la finale de District 31 fera jaser le Québec cet été. Aussi bien dans les BBQ que dans les sous-sols. Mais en entrevue, l’auteur révèle regretter une chose par rapport au dénouement...

(Alerte au divulgâcheur : si vous n’avez pas encore terminé la cinquième saison, stoppez votre lecture immédiatement !) S’il pouvait revenir en arrière et réécrire cette 600e demi-heure riche en rebondissements, Luc Dionne n’éliminerait pas Patricia Ledoux. Défendue avec panache par Anne Casabonne, cette terroriste enragée et névrosée s’est rapidement retrouvée au tapis quand l’escouade spéciale a débarqué pour sauver Jean Brière (Jeff Boudreault) jeudi soir.

Au cours des deux dernières semaines, la comédienne a tellement épaté l’auteur qu’il l’aurait gardée au générique du drame policier encore longtemps.

« Quand j’ai regardé l’épisode, ça m’a fait beaucoup de peine parce qu’[Anne Casabonne] est extraordinaire. C’est une actrice de grand talent. J’aurais pu faire une année avec elle. »

« Vous allez tous comprendre »

Joint au téléphone, Luc Dionne raconte avoir écrit la finale de District 31 de manière instinctive. Sa réaction au moment de l’envoyer à Fabienne Larouche ? « Ce n’est pas ma meilleure, mais ça fonctionne ! »

« C’est le propre des créateurs : on n’est jamais satisfaits », commente-t-il.

Quelques réponses par rapport aux deux dernières minutes d’action ? Concernant le retour de Yanick Dubeau (Patrice Godin), ce psychopathe narcissique qui gardait des escortes prisonnières dans son bungalow, Luc Dionne demande aux téléspectateurs de prendre leur mal en patience. La situation sera éclaircie en septembre. « L’histoire va continuer. Vous allez tous comprendre », promet-il.

Quant au rapatriement-surprise d’Amélie Bérubé, alias Miss BBQ (Charlotte Legault), l’auteur se montre plus loquace. L’ex-escorte aidera Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette) à coincer Daniel Chiasson (Gildor Roy) dans l’affaire du meurtre de Christian Phaneuf.

« Amélie a toujours dit qu’elle avait entendu des conversations quand elle restait avec Laurent Cloutier [Patrick Labbé]. Son arrivée, c’est le pétard qui va tout faire éclater. »

Année « extrêmement » difficile

En raison du coronavirus, la cinquième saison de District 31 s’est avérée « extrêmement difficile » à écrire, révèle Luc Dionne. Bien qu’on remarque de moins en moins la distanciation à l’écran, l’auteur y pense constamment en écrivant.

« C’est tough. Il y a beaucoup d’affaires que je m’empêche de faire, comme avec Noélie [Catherine St-Laurent] et Patrick [Vincent Guillaume Otis]. »

Malgré cette histoire d’amour en dormance, les cotes d’écoute du drame policier continuent de grimper. Selon Numéris, la série rallie en moyenne 1 801 000 téléspectateurs depuis septembre, en hausse de 32 000 par rapport au calendrier 2019-2020.

