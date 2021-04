Fibre optique : un investissement de 34 millions$ pour une nouvelle usine de Coractive

Coractive, entreprise de Québec spécialisée dans la fibre optique, investira 34 millions$ pour déménager d’ici 2023 à l’Espace d’innovation Michelet. Cela lui permettra de quintupler sa capacité de production et de créer 30 nouveaux emplois de pointe.

L’annonce a été faite jeudi en fin de matinée matin à Québec de façon virtuelle en présence notamment du maire Labeaume et de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault.

Ce projet de relocalisation et d’expansion est rendu possible grâce à deux prêts de 16 millions$ chacun du gouvernement du Québec et de Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf ainsi que d’une subvention de 1 million$ de la Ville de Québec par l’intermédiaire du programme Vision entrepreneuriale Québec 2026.

La nouvelle usine à construire fera 75 000 pieds carrés et permettra l’ajout de 30 travailleurs aux 70 qui sont déjà à l’emploi de cette compagnie qui réalise 95% de son chiffre d’affaires à l’étranger. Fondée en 1998, Coractive loue actuellement des locaux au Parc industriel Métrobec. Elle se spécialise dans la conception et la fabrication de fibres optiques spéciales et dans la vente de lasers à fibre.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Voir grand

«Ce projet d’expansion permettra à Coractive d’être encore mieux préparée pour saisir de nouvelles occasions d’affaires, ce qui engendrera d’importantes retombées économiques dans notre Capitale-Nationale», s’est félicitée Mme Guilbault.

De son côté, Régis Labeaume a mentionné que «pour se propulser vers de nouveaux sommets, Coractive devait voir grand. La Ville de Québec est heureuse de contribuer à cette nouvelle usine à la fine pointe de la technologie qui renforcera la présence de cette entreprise de chez nous à l’international tout en créant des emplois ici».