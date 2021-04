Finale de District 31: Luc Dionne fait monter les enchères

On comprend pourquoi Fabienne Larouche demande aux téléspectateurs de filmer leur réaction en regardant la finale de District 31, jeudi soir à Radio-Canada. Les deux dernières minutes comprennent deux, voire trois, voire quatre rebondissements majeurs. Des revirements susceptibles d’être accueillis de manière particulièrement vocale devant votre téléviseur.

L’auteur Luc Dionne hausse les enchères, et c’est réussi.

Photo d'archives, Agence QMI

Et ceux qui croient que, parmi cette cascade de punchs, l’un d’eux concerne Jean Brière (Jeff Boudreault), détrompez-vous. La destinée du journaliste pris en otage sera scellée quelques minutes plus tôt, entre la deuxième et la troisième pause publicitaire.

Ce n’est pas la première fois qu’on invite le public de District 31 à s’enregistrer au moyen d’une tablette ou d’un téléphone intelligent. En 2019, Aetios Productions avait lancé un appel semblable pour l’épisode où Bruno Gagné (Michel Charette) frappait – et tuait – une fillette en voiture en voulant mettre la main au collet de Yanick Dubeau (Patrice Godin). La boîte avait concocté un montage des meilleures réactions qu’elle avait ensuite déposées sur YouTube et Facebook. Deux ans plus tard, la vidéo divertit toujours autant.

Brillante Anne Casabonne

Sans divulgâcher quoi que ce soit, disons que cette dernière demi-heure passe à la vitesse grand V. Mercredi, ça sentait de plus en plus la bisbille au sein du clan Patricia Ledoux-Vincent Lemaire (Anne Casabonne et Patrick Drolet). La première donnait vraiment l’impression d’avoir perdu la boule durant son entrevue à Brière.

Profitons de l’occasion pour souligner l’excellente performance d’Anne Casabonne en terroriste paumée névrosée. Toujours juste, la comédienne traduit parfaitement la colère, le désespoir et l’énorme soif de vengeance de Patricia Ledoux. Dans les mains d’une actrice moins talentueuse, on n’y aurait pas cru autant.

► Les réactions à District 31 peuvent être acheminées sur missionfinale.ca