«Je serai prêt si on appelle mon nom» -Cayden Primeau

Carey Price étant aux prises avec une commotion cérébrale, le jeune gardien Cayden Primeau se montre excité à l’idée de disputer son troisième match en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi ou samedi, contre les Flames, à Calgary.

«Il y a une possibilité que je joue, a mentionné Primeau, jeudi, en vidéoconférence. Je ne suis pas certain, mais si on appelle mon nom, je serai prêt. Je suis excité d’être ici, c’est fantastique de me retrouver dans cet environnement.»

Primeau a essentiellement défendu les couleurs du Rocket de Laval, cette saison. En 14 rencontres, il a maintenu un dossier de 11-3-0, une moyenne de buts alloués de 2,07 et un taux d’efficacité de ,911. Autrement, il n’a pas été le plus actif dans la dernière année en raison de l’arrêt des activités dans la Ligue américaine.

«La pause [reliée à la pandémie de COVID-19] a été importante pour moi pour ma force et le maniement de la rondelle, j’ai profité de la pause pour travailler sur ces éléments. Je suis content du progrès que j’ai fait, mais il y a encore beaucoup à faire», a noté Primeau.

Trois matchs importants

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme n’a pas voulu confirmer si Primeau allait bel et bien être le gardien titulaire, vendredi, mais il va de soi qu’il disputera l’un ou l’autre des deux prochains matchs. Jake Allen sera devant le filet pour l’autre partie.

«Cayden connaît une bonne saison avec le Rocket, a néanmoins affirmé Ducharme. On est heureux de la manière qu’il progresse et on a confiance en lui.»

Globalement, à la demande des joueurs qui auraient pu profiter d’un congé, le Canadien était de retour à l'entraînement, jeudi, au lendemain de leur victoire de 4 à 3 contre les Oilers, à Edmonton. Le Tricolore se prépare maintenant à affronter les Flames trois fois en quatre jours.

Quant à l'entraînement de jeudi, la formation du CH y était inchangée par rapport au match contre les Oilers. Le jeune Cole Caufield était à nouveau parmi les attaquants supplémentaires en compagnie de Jake Evans et Michael Frolik.

Plus d’intensité

Le défenseur Ben Chiarot s’est aussi adressé aux médias, jeudi, revenant sur le match de la veille.

«On a vu l’urgence hier soir (mercredi) et l’intensité a augmenté, a affirmé le défenseur. Il faut continuer de faire ça. On a des gars dans l’équipe qui peuvent pratiquer le style des éliminatoires.»

À propos de l’expérience de Cayden Primeau dans la Ligue nationale, rappelons que le jeune gardien avait eu droit à son baptême, le 5 décembre 2019, au Centre Bell. Il avait alors effectué 32 arrêts dans un revers de 3 à 2 contre l’Avalanche du Colorado.

Six jours plus tard, le jeune homme avait inscrit sa première victoire, toujours au Centre Bell, face aux Sénateurs d’Ottawa. Chiarot avait marqué en prolongation dans un gain de 3 à 2, tandis que Primeau avait repoussé 35 rondelles.