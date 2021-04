Kirill Kaprizov fracasse des records avec le Wild

Figurant parmi les principaux candidats pour l’obtention du prochain trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la Ligue nationale de hockey, l’attaquant russe Kirill Kaprizov détient maintenant les records d’équipe du Wild du Minnesota pour le plus de buts et le plus de points obtenus par un joueur de première année.

• À lire aussi: Les Golden Knights en séries

• À lire aussi: Encore des changements au calendrier de la LNH

En inscrivant son 19e but de la saison, dans une victoire de 4 à 1 face aux Coyotes de l’Arizona mercredi soir, Kaprizov a effectivement battu la marque du Slovaque Marian Gaborik qui, en 2000-2001, avait touché la cible 18 fois.

Avec 38 points en 45 matchs, Kaprizov est aussi le détenteur du record du plus grand nombre de points pour une recrue dans l’histoire du Wild. Gaborik avait plutôt récolté 36 points, et ce, en 71 rencontres.

Kaprizov pourrait devenir le premier joueur du Wild à gagner le Calder, alors que Gaborik avait été devancé facilement au scrutin par le gardien Evgeni Nabokov, des Sharks de San Jose.

Attention aux gardiens!

Curieusement, c’est peut-être aussi un gardien qui pourrait empêcher Kaprizov d’être élu la recrue par excellence au terme de la présente saison. Les noms d’Igor Shesterkin (Rangers de New York), Vitek Vanecek (Capitals de Washington) et Kevin Lankinen (Blackhawks de Chicago) font partie des discussions. Parmi les autres attaquants, Jason Robertson, des Stars de Dallas, continue de surprendre avec ses 35 points en 40 parties.

Fait à noter : à l’époque des North Stars du Minnesota, qui sont déménagés à Dallas après la saison 1992-1993, l’ancien du Canadien de Montréal Bobby Smith avait remporté le Calder en 1979. Danny Grant l’avait précédé en 1969.