Klô Pelgag et Daniel Bélanger se confient «Entre 2 notes»

Et si on laissait la chance à deux artistes qui ont un ou des points communs de jaser jusqu'à plus soif?

Après Mara Tremblay et Lydia Képinski, Paul Piché et Émile Bilodeau, ainsi que Alissa White-Gluz et Alex Erian, au tour de Klô Pelgag et Daniel Bélanger de se prêter au jeu de la série Entre 2 notes!

Entre 2 notes est une série de longues rencontres entre artistes qui ont des atomes crochus. Style musical, amour de la poésie, fibre politique... Tout est possible! L’idée? Prendre le temps de jaser, tout simplement. Ça mène à de riches rencontres en version vidéo d’une vingtaine de minutes, sorte de mise en bouche à l’entretien complet de près d’une heure en format audio.

Dans ce quatrième épisode de la série audio et vidéo Entre 2 notes, Klô Pelgag et Daniel Bélanger discutent sans filtre de leur amour de la poésie, de leur passion pour la création, de leur rapport au public, de ce qui entoure le métier et même de leur anxiété... tout en partageant plusieurs fous rires!

Un spectacle à grand déploiement... et virtuel?

Qui a dit que les concerts en ligne devaient se passer devant une caméra tremblotante éclairée par l'abat-jour du salon? Certainement pas Klô Pelgag, qui s'apprête à rocker le concept - et pas à peu près - avec son NDD7D le Spectacle spectral le 23 avril à 20h. Si on se fie au teaser de l'événement, c'est une soirée sous le signe d'une douce folie qui permettra au public de découvrir Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d'une toute autre façon.

