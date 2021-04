Le festival Osheaga reporté à 2022

Le festival Osheaga, qui devait se tenir au Parc Jean-Drapeau à Montréal cet été, est reporté en 2022 en raison de la pandémie.

• À lire aussi: «Osheaga, pour moi, c’est un joyau»

« En raison de l’évolution constante de la situation entourant la COVID-19 et de notre engagement envers la sécurité et la santé des festivaliers, c’est avec le cœur lourd que nous devons reporter la célébration officielle du 15e anniversaire d’OSHEAGA afin que cet évènement d’envergure puisse être célébré en toute sécurité et en style », peut-on lire sur les publications transmises notamment sur les réseaux sociaux.

Les passes pour les éditions de 2020-2021 seront honorées lors du prochain festival.

Plus de détails suivront...

À VOIR AUSSI...